مصر برنامه هاي سري هسته اي داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي" سي بي اس نيويورك"، ديپلماتها به خبرگزاري اسوشيتدپرس اعلام كردند كه بسياري از آزمايشات مصر در دهه 1980 و 90 صورت گرفته است اما آژانس بين المللي انرژي اتمي در جستجوي شواهدي است كه نشان دهد آزمايشاتي در يك سال گذشته در حوزه هسته اي صورت گرفته باشد.

يكي از ديپلماتها اعلام كرد كه مصري ها سعي كرده اند تركيبات مختلف اورانيوم توليد كنند بدون اينكه اين مساله را به خاطر پيمان NPT به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطلاع دهند.

اين ديپلمات كه خواست نامش فاش نشود اعلام كرد مصري ها چند تن فلز اورانيوم و اورانيوم تترافلورايد توليد كرده اند كه اين مواد مقدمه اي براي توليد گاز هگزافلورايد مي باشد.

اين مقام آژانس اعلام كرد تاكنون از اهداف اين آزمايشات اطلاعي بدست نيامده است اما شواهد حاكي از آن است كه آنها برنامه هاي جامع و تمام عياري براي ساخت تسليحات هسته اي نداشته اند.

ذكر اين نكته ضروري است كه اخيراً چند مقام موساد اعلام كرده اند كه سوريه ، مصر و عربستان سعودي ممكن است از طريق يك شبكه غير قانوني قاچاق تسليحات كه توسط عبدالقديرخان دانشمند هسته اي پاكستان اداره مي شد به برخي انواع توانمندي هسته اي دست يافته باشند .

قبلاً نيز روزنامه فرانسوي ليبراسيون محمد البرادعي مديركل مصري آژانس را متهم كرده بود كه در مورد برنامه هاي اتمي مصر لاپوشاني كرده است.

مقامات مصر اتهامات اخير مطرح شده را رد كرده اند.