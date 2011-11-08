تبلیغ چیپس و پفک ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا افزود: طبق ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه تبلیغ تمامی مواد آسیب رسان سلامت ممنوع است.

وی گفت: وزارت بهداشت ناچار است که ساز و کاری برای جلوگیری از این نوع تبلیغات تهیه کند. با همکاری سازمان های ذیربط فهرست این کالاها را قبلا تهیه کرده و به سازمان های ذیربط ابلاغ کرده ایم.

مصداقی نیا تبلیغ چیپس، پفک و هر نوع ماده غذایی دیگر آسیب رسان به سلامت را جزو این ممنوعیت قانونی اعلام کرد و از رسانه های جمعی خواست وزارت بهداشت را در اجرای این قانون همراهی و حمایت کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: برخی تنقلات آسیب رسان به سلامت به راحتی در فروشگاهها در دسترس کودکان هستند که نباید چنین باشد.

وی سوسیس و کالباس را دارای چربی زیادی دانست و با اعلام اینکه تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم دخانیات از طریق فیلمها نباید انجام شود، گفت: وجود آزبست، پشم شیشه و پنبه نسوز در لنت ترمز خودورها و برخی مواد ساختمانی آسیب رسان به سلامت است و از وزارت صنایع می خواهیم برای چنین مواد جایگزینهای مناسب تهیه کند.

مصداقی نیا با اشاره به اینکه ماده 37 صراحتا به رجوع به قوه قضاییه برای جلوگیری از این نوع تبلیغات اشاره دارد، گفت: ما تمایل داریم با همکاری و همراهی یکدیگر این قانون را اجرا کنیم و علاقمند به مراجعه به قوه قضاییه نیستیم.