2600 دانش آموز آزادشهری تحت پوشش طرح طناورز و سباح هستند

محمد یزدانی کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش آزادشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از این تعداد هزار و ۳۶۰ دانش آموز پایه سوم ابتدایی این شهرستان اصول صحیح شنا را زیر نظر مربیان مجرب در استخر سرپوشیده آموزش می بینند.

وی اظهار داشت: طرح سباح با هدف آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم ابتدایی آزادشهر برای دومین سال متوالی آغاز شد.

حسین غفاری معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آزادشهر نیز گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی این شهرستان همزمان با سراسر کشور آموزش طناب زنی را آغاز کردند.

وی افزود: این دانش آموزان سال گذشته نیز در پایه سوم ابتدایی در قالب طرح سباح، شنا را آموزش دیدند.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.