  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

2600 دانش آموز آزادشهری تحت پوشش طرح طناورز و سباح هستند

2600 دانش آموز آزادشهری تحت پوشش طرح طناورز و سباح هستند

آزادشهر - خبرگزاری مهر: دو هزار و 660 دانش آموز ابتدایی آزادشهری تحت پوشش طرح سباح و طناورز قرار گرفتند.

محمد یزدانی کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش آزادشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از این تعداد هزار و ۳۶۰ دانش آموز پایه سوم ابتدایی این شهرستان اصول صحیح شنا را زیر نظر مربیان مجرب در استخر سرپوشیده آموزش می بینند.

وی اظهار داشت: طرح سباح با هدف آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم ابتدایی آزادشهر برای دومین سال متوالی آغاز شد.

حسین غفاری معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آزادشهر نیز گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی این شهرستان همزمان با سراسر کشور آموزش طناب زنی را آغاز کردند.

وی افزود: این دانش آموزان سال گذشته نیز در پایه سوم ابتدایی در قالب طرح سباح، شنا را آموزش دیدند.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1454875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها