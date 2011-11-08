آبرسانی سیار به 2500 خانوار روستایی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین آقابابایی گفت با توجه به شرایط اقلیمی و وی‍‍‍‍ژگی‌های زمین‌شناسی وتداوم خشکسالی چندین ساله که باعث محدودیت منابع آب شیرین و قابل شرب در سطح استان شده در 6 ماهه سال جاری آب شرب مورد نیاز 2495 خانوار روستایی در قالب 48 روستا با آبرسانی سیار تأمین شد.



وی میزان آب توزیع شده در این روستا‌ها را 53 میلیون و 232 هزار لیتر عنوان کرد و گفت: این مقدار آب توسط پنج دستگاه خودرو تانکر آبرسانی سیار انجام شده است.



معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت آبفار قم اضافه کرد: از بین تعداد روستاهای آبرسانی سیار در سطح استان بیشترین آب مربوط به بخش سلفچگان به تعداد 22 روستا است.



شناسایی 58 انشعاب‌ غیر مجاز



وی در ادامه با اشاره به شناسایی انشعاب‌های غیر مجاز گفت با هدف جلوگیری از مصارف غیر متعارف و توزیع عادلانه آب بین روستاییان و همچنین مقابله با پدیده خشکسالی که عمده منابع آب روستا‌ها را با کمبود جدی مواجه کرده سال گذشته 35 مورد و در 6 ماهه سال جاری 23 مورد انشعاب غیر مجاز شناسایی و قطع شد و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.



آقابابایی افزود: به منظور بهینه سازی فرایند تولید، توزیع و مصرف آب میان مشترکین بیش از هزار کنتور خراب مشترکین انشعاب پرمصرف بر اساس استاندارد نصب شد.



وی اظهار داشت: توزیع آب شرب روستا‌ها با جدیت دنیال می‌شود و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در جهت تعویض کنتور‌های خراب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز از هدر رفت آب جلوگیری می‌شود.