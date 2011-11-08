حاضرین و غایبین همایش تبیین طرح تحول بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تبیین طرح تحول بانکی، امروز در حالی با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد که حضور و غیاب برخی از چهره های شاخص بانکی در آن مشهود بود.

اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی که طی هفته گذشته استعفای خود را به وزیر اقتصاد ارائه کرده و مورد قبول حسینی واقع شده است، امروز در مراسم افتتاحیه این همایش حضور یافت.

در عین حال سید حمید پورمحمدی که این روزها نام وی بارها در رسانه ها در ارتباط با اخبار اختلاس بزرگ بانکی مشاهده شده است، با وجود اینکه یکی از طراحان اصلی تحول نظام بانکی است، در مراسم آغاز همایش حضور نیافت.