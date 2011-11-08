مسلمانان هلند آخرین مراسم قربانی را برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مجلس عوام هلند پیش از این لایحه ای را تصویب کرده که براساس آن ذبح حیوانات بدون این که پیش از آن بیهوش شده باشند ممنوع خواهد بود . قرار است سنای این کشور روز 13 دسامبر (22 آذر ماه) این لایحه را به رأی بگذارد.

اگر سنا این لایحه را که از سوی حزب حقوق حیوانات ارائه شده تصویب کند، به معنای آن است که مسلمانان نمی توانند خود حیوانی خریداری کرده و آن را ذبح شرعی کنند.

این قانون هم بر مسلمانان هلند و هم بر یهودیان که باید گوشت ذبح شده کوشر بخورند تأثیرگذار است. اگر این لایحه تصویب شود خریداری و واردات گوشت حلال برای هر دو گروه دینی بسیار هزینه بر خواهد بود.

برای مسلمانان این قانون همچنین به این معنا است که دیگر نمی توانند خود حیوانات را برای عید قربان هم ذبح و سنت قربانی کردن را احیا کنند.

فعالان حقوق حیوانات مدعی هستند که ذبح بدون بیهوشی موجب می شود حیوانات رنج غیر ضروری متحل شوند. اما کارشناسان جوامع مذهبی این ادعا را تکذیب کرده و اظهار می دارند شواهدی که به مجلس عوام ارائه شده متعصبانه و گمراه کننده است.

