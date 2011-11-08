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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

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سفر معاون جلیلی به روسیه درخصوص طرح گام به گام و ادعاهای امریکا و آژانس

سفر معاون جلیلی به روسیه درخصوص طرح گام به گام و ادعاهای امریکا و آژانس

معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صبح امروز به منظور رایزنی با مقامات روسیه عازم این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری در این سفر علاوه بر همتای روس خود با دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه، وزیر امور خارجه و معاون وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و مواضع آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیشنهاد روسیه موسوم به طرح گام به گام، تحولات منطقه خاورمیانه، ادعاهای بی پایه اخیر آمریکا و همکاری ساختارهای امنیتی دو کشور به ویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت فدراسیون روسیه در دستور مذاکرات معاون دبیر شورای عالی امنیت کشورمان با مقامات روسیه قرار دارد. این چهارمین دور از رایزنی های منظم دو کشور درباره موضوعات مورد علاقه ظرف سه ماه گذشته است.

کد مطلب 1454883

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