روزهای تلخ یک نامزد/ رقیب اوباما در لبه پرتگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، پس از آنکه "هرمان کاین" اتهامات وارده بر خود در رابطه با آزار و اذیت دو زن را تکذیب و اعلام کرد که "اگر راست می گوئید این دو زن را به من نشان دهید" روز گذشته زنی به نام "شارون بیالک" با حضور در رسانه های آمریکایی خود را به عنوان کسی معرفی کرد که از سوی کاین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

این زن که در شیکاگو و در مقابل دوربین های تلویزیونی سخن می گفت اعلام کرد که 14 سال قبل توسط هرمان کاین مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

شارون بیالک انگیزه خود را از ظاهر شدن در مقابل دوربین، سخنان کاین که گفته بود "این زنان نمی توانند با من روبرو شوند" عنوان کرده است.

هرمان کاین و شارون بیالک

بیالک عنوان داشته که هرمان کاین با بهانه کمک برای پیدا کردن شغل به او نزدیک شده است.

این زن در مصاحبه خود اعلام کرده که در سال 1997 برای پیدا کردن شغل مناسب با کاین آشنا شده و در جولای همان سال کاین او را به واشنگتن دعوت کرده و پس از صرف قهوه با وی عازم یک دفتر کار شده اند که ناگهان کاین در داخل خودرو به وی حمله ور شده است.

برخی کارشناسان معتقدند مطرح شدن اتهام فساد اخلاقی علیه کاین در زمانی که وی در نظرسنجیها در صدر نامزدهای حزب جمهوریخواه قرار گرفته، می ‌تواند وجهه او را در رقابت با نامزدهای حزب جمهوریخواه و همچنین رقابت نهایی با باراک اوباما، در انتخابات آینده مخدوش کند.

در همین رابطه هرمان کاین که چندی پیش در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن در میان طرفداران خود حضور پیدا کرده بود در پاسخ به این اتهامات گفت: باعث خوش وقتی من خواهد بود که مسایل را روشن کنم. اول اینکه، در طول ۴۰ سال تجربه تجاری هرگز کسی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار نداده ‌ام. دوم اینکه، زمانی که در انجمن رستورانها بودم، اینگونه اتهامات علیه من مطرح شد. البته به دروغ.

اما بشنوید از فعالیت های انتخاباتی آقای متهم. به تازگی هرمان کاین سایتی با نام خود راه اندازی کرده که برای فقرا اعانه جمع می کند. در سایت او نوشته شده است: "بیایید با واقعیت روبه رو شویم." تبلیغاتی غیرمستقیم که گویای وضعیت حال حاضر آمریکاست.