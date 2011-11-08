قطعی گاز نداریم/ راهکار عدم صدور قبوض نجومی گاز در آبان

جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی همزمان با فرا رسیدن موج جدید سرما در اکثر استانهای کشور با بیان اینکه در حال حاضر شاهد ریزش برف و باران در 17 استان کشور هستیم، گفت: بر اساس گزارش سازمان هواشناسی سرمای هوا در آبان ماه امسال نسبت به 43 سال گذشته بی سابقه بوده است و یک رکورد جدید برای کاهش دمای هوا در اکثر استانهای کشور در آبان ماه امسال به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه در حال حاضر تمامی بخش های صنعت گاز ایران برای تامین گاز مشترکان مختلف در آمادگی کامل به سر می برند. تصریح کرد: هم اکنون تعمیرات اساسی و دوره ای در خطوط لوله تاسیسات تقویت فشار و پالایشگاه گاز کشور به طور کامل به پایان رسیده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی گاز تمامی شهرها و روستاهای کشور وصل است، اظهار داشت: حتی با وجود افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری گاز رسانی به صنایع عمده کشور محدود نشده است.

این مقام مسئول از ارسال روزانه 81 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به صنایع عمده کشور خبر داد و افزود: همچنین هم اکنون به طور متوسط روزانه بیش از 75 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاههای کشور تحویل می شود.

اوجی با یادآوری اینکه بر اساس توافق وزارت نفت و نیرو باید از 15 آبان ماه امسال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاهها تحویل می شود تبیین کرد: اما دو برابر تعهد داده شده هم اکنون گاز طبیعی در اختیار نیروگاههای کشور قرار گرفته است.

وی همچنین از صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه خبر داد و یادآور شد: با وجود افزایش سرما هم اکنون صادرات گاز طبیعی کشور به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در حال حاضر با احتساب واردات گاز طبیعی از ترکمنستان ظرفیت انتقال و توزیع روزانه 590 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح کشور وجود دارد.

راهکار عدم صدور قبوض نجومی گاز در آبان

معاون وزیر نفت در پاسخ به این سئوال مهر که مشترکان برای مواجه نشدن با قبوض نجومی گاز طبیعی در فصل زمستان چه میزان باید گاز مصرف کنند، توضیح داد: بر اساس تعرفه گاز زمستانی و اقلیم بندی شهرها و استانهای کشور، شهرهایی که در مناطق سردسیری قرار گرفته اند باید برای آبان ماه امسال 300 تا 350 متر مکعب گاز استفاده کنند.

اوجی همچنین متوسط مصرف ماهانه گاز در بخش خانگی تجاری در شهرهای معتدل را 250 تا 300 متر مکعب در ماه عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی 75 تا 80 درصد مشترکان خانگی الگوهای مصرف را رعایت می کنند و چنانچه این الگوها رعایت شود علاوه بر کاهش بار مالی قبوض گاز در مصرف این حامل انرژی هم صرفه جویی خواهد شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز در پایان با تاکید بر ضرورت اعمال نکات ایمنی در استفاده از گاز در فصول سرد سال در بخش خانگی تجاری خاطر نشان کرد: از سوی دیگر با استفاده از عایق بندی، پوشش مناسب لباس در داخل منازل و رعایت الگوهای تعیین شده صرفه جویی در مصرف گاز ضروری به نظر می رسد.

به گزارش مهر، برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی در دوره زمستانی تاکنون از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها هیچگونه بحثی مبنی بر افزایش قیمت گاز بخش خانگی در دوره زمستانی مطرح نشده است و از این رو پیش بینی می شود قیمت گاز برای زمستان امسال ثابت مانده است.

بر این اساس برای دوره زمستانی متوسط قیمت گاز خانگی به ازای هر متر مکعب 70 تومان تعیین شده است، این در حالی است که برای زمستان امسال در مقایسه با سال گذشته تعداد اقلیم های محاسبه گازبها بهبود یافته به طوریکه تعداد اقلیم های هواشناسی از 5 به 4 اقلیم کاهش یافته است.

شرکت ملی گاز ایران پیشتر اعلام کرده است که از اول آبان ماه امسال تعرفه های جدید گاز مشترکان خانگی برای دوره زمستانی اعمال می شود که در این صورت نرخ گازبهای مشترکان برای پنج ماهه پایانی سالجاری حدود 70 تومان به ازای هر متر مکعب محاسبه خواهد شد.

بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز طبیعی به بخش خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.