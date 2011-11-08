به گزارش خبرگزاری مهر، "مانوئل نویر"، دروازه بان اصلی تیم ملی فوتبال آلمان، این تیم را در سفر به اوکراین همراهی نخواهد کرد اما در دیدار دوستانه بعدی مقابل هلند که سه شنبه هفته آینده در هامبورگ برگزار می شود، درون دروازه می ایستد.

زیلر دوران جوانی خود را در عضویت باشگاه منچستریونایتد بوده و پیش از آنکه به آلمان بازگردد برای مدتی هم در عضویت تیم "نورث همپتون تاون" بود.

بر پایه گزارش ساکرنت، "یواخیم لو" همچنین از حضور "مسوت اوزیل"، هافبک رئال مادرید، و "ماریو گوتزه"، مهاجم دورتموند در بازی با اوکراین خبر داده است.