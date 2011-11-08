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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

"ران - روبرت زیلر" برای نخستین بار درون دروازه آلمان می‌ایستد

"ران - روبرت زیلر" برای نخستین بار درون دروازه آلمان می‌ایستد

سرمربی تیم فوتبال آلمان به "ران - رابرت زیلر" قول داده که در دیدار دوستانه مقابل اوکراین که جمعه شب در کی‌یف برگزار می شود، به دروازه بان هانوفر بازی خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مانوئل نویر"، دروازه بان اصلی تیم ملی فوتبال آلمان، این تیم را در سفر به اوکراین همراهی نخواهد کرد اما در دیدار دوستانه بعدی مقابل هلند که سه شنبه هفته آینده در هامبورگ برگزار می شود، درون دروازه می ایستد.

زیلر دوران جوانی خود را در عضویت باشگاه منچستریونایتد بوده و پیش از آنکه به آلمان بازگردد برای مدتی هم در عضویت تیم "نورث همپتون تاون" بود.

بر پایه گزارش ساکرنت، "یواخیم لو" همچنین از حضور "مسوت اوزیل"، هافبک رئال مادرید، و "ماریو گوتزه"، مهاجم دورتموند در بازی با اوکراین خبر داده است.

کد مطلب 1454889

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