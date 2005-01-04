وزير امور خارجه عراق بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، هوشيار زيباري تاكيد كرد انتخابات عراق بايد در كمال سلامت و آزادي برگزار شود و شركت گسترده همه طيف ها وجريان هاي عراق باعث مقبوليت و اعتبار آن خواهد شد.



وي افزود : با اين حال انتخابات پايان كار نيست اما ايستگاه مهمي درعمليات سياسي است زيرا نمايندگان مجلس ملي كه در اين انتخابات از سوي مردم عراق انتخاب مي شوند آينده عراق و هرنوع از حكومتي را كه مي خواهند در سايه آن زندگي كنند تعيين خواهند كرد.



وي اعتبار و مقبوليت انتخابات را در نگاه مردم عراق و جامعه بين الملل مساله بسيار مهمي خواند و تحقق اين امر را به مشاركت گسترده همه طيف ها و جريان هاي عراقي و نيز سلامت و آزاد برگزار شدن آن مربوط دانست .



به گفته زيباري در صورت برگزار شدن انتخابات سالم و آزاد جامعه بين الملل هم بايد به نتايج آن احترام بگذارد .



اظهارات زيباري مبني بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر در حالي است كه همچنان برخي گروه هاي اهل سنت (اقليت) بر تحريم آن پافشاري مي كنند و خواهان به تعويق افتادن آن به مدت شش ماه هستند آنها وخامت اوضاع امنيتي در برخي استان هاي سني نشين را بهانه كرده اند و آن را دليل موجه در ضرورت تعويق انتخابات اعلام كرده اند.



اين در حالي است كه هيات عالي اجرايي انتخابات عراق تاكيد كرده است هيچ جريان و ارگاني و كشوري حتي آمريكا حق به تعويق انداختن انتخابات را ندارند زيرا بر اساس قانون اساسي موقت عراق انتخابات بايد در موعد مقرر برگزار شود .



اين هيات از اين مساله ابراز تعجب كرد كه چگونه برخي احزابي كه اكنون خواهان به تعويق افتادن انتخابات هستند خود در تدوين قانون اساسي موقت در زماني كه شوراي حكومت انتقالي فعاليت مي كرد نقش داشتند اما اكنون سخناني بر خلاف قانون بر زبان مي رانند.