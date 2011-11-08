فروش تی شرت "?Why Always Me"بالوتللی در سایت باشگاه منچسترسیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بالوتلی وقتی در پیروزی تاریخی 6 بر یک منچسترسیتی در "اولدترافورد" اولین گل تیمش را وارد دروازه منچستریونایتد کرد پیراهنش را بالا زد و تی شرتی که روی آن نوشته بود "?Why Always Me" را به دوربین‌های تلویزیونی و هواداران حاضر در ورزشگاه نشان داد.

بالوتللی در توضیح این جمله بعد از بازی گفت: از زمان ورودم به انگلیس و شهر منچستر با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو بوده‌ام. بارها رسانه‌ها زندگی خصوصی مرا زیر ذره بین برده‌اند و برایم دردسرساز شد‌ اند. آخرین آن هم که چند روز قبل اتفاق افتاد و همه نوشتند بالوتللی خانه‌اش را آتش زده است.

وی افزود: در واقع این اتفاق توسط دوستانم در حمام خانه رخ داد و من هیچ نقشی در آن نداشتم. با نشان دادن این جمله از همه مردم پرسیدم چرا باید همه اتفاق‌های بد برای من بیفتد؟

این خوشحالی پس از گل بالوتلی که یکی از بهترین‌ها در نوع خود محسوب می شود آن قدر معروف شد تا وب سایت باشگاه منچسترسیتی تصمیم گرفت تی شرت‌هایی با این جمله روی آن را به فروش بگذارد. بالوتللی در پیروزی 6 بر یک سیتی مقابل یونایتد دو گل تیمش را به ثمر رساند.