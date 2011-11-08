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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

قوچانی خبر داد:

میزان ترانزیت پایانه مرزی اینچه برون 15 درصد رشد یافت

میزان ترانزیت پایانه مرزی اینچه برون 15 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس ترانزیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان از رشد 15 درصدی ترانزیت در پایانه مرزی اینچه برون خبر داد.

عبدالحمید قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفت ماهه سال جاری از نظر ترانزیت ورودی و خروجی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی در این پایانه شاهد بودیم.

وی اظهار داشت: ضمن اینکه در مرز اینچه برون در همین مدت حدود 50  هزار تردد صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: پایانه مرزی اینچه برون در 75 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.

به گزارش مهر، معاون برنامه ریزی استاندار گلتسان نیز همزمان با دومین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان و  در پیشبرد برنامه های توسعه صادرات استان  از قوچنی تدیر کرد.
 
این تقدیر نامه در پی تلاش های صورت پذیرفته از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه صادرات استان صادر شده است.
 
شایان ذکر است این اداره کل بعنوان یکی از اعضاء کارگروه توسعه صادرات استان با حضور مستمر در جلسات و با تلاش در ارائه خدمات موثر و بموقع به فعالان عرصه اقتصادی در رشد و شکوفایی اقتصادی استان سهم بسزائی داشته و به همین دلیل از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری تقدیر شد.
کد مطلب 1454894

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