میزان ترانزیت پایانه مرزی اینچه برون 15 درصد رشد یافت

عبدالحمید قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفت ماهه سال جاری از نظر ترانزیت ورودی و خروجی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی در این پایانه شاهد بودیم.

وی اظهار داشت: ضمن اینکه در مرز اینچه برون در همین مدت حدود 50 هزار تردد صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: پایانه مرزی اینچه برون در 75 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.



به گزارش مهر، معاون برنامه ریزی استاندار گلتسان نیز همزمان با دومین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان و در پیشبرد برنامه های توسعه صادرات استان از قوچنی تدیر کرد.

این تقدیر نامه در پی تلاش های صورت پذیرفته از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه صادرات استان صادر شده است.

شایان ذکر است این اداره کل بعنوان یکی از اعضاء کارگروه توسعه صادرات استان با حضور مستمر در جلسات و با تلاش در ارائه خدمات موثر و بموقع به فعالان عرصه اقتصادی در رشد و شکوفایی اقتصادی استان سهم بسزائی داشته و به همین دلیل از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری تقدیر شد.