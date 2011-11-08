به گزارش خبرنگار مهر کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در نشست خبری امروز سه شنبه این تشکل در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر روند پیوستن جبهه پایداری به جبهه متحد اصولگرایان اظهار داشت: جلسه اعضای جبهه پایداری با آیت الله مهدوی کنی جلسه امیدوارکننده ای بود و امید به پیوستن جبهه پایداری به وحدت بیشتر شده است.

وی در ادامه با توجه به پیچیدگی‌های شرایط امروز در منطقه و جهان و تهدیدهای آمریکا علیه ایران، وحدت حداکثری میان اصولگرایان را لازم و ضروری دانست و افزود: امیدواریم جبهه پایداری به وحدت اصولگرایان بپیوندد چرا که تجربه نشان داده است، هرگاه اصولگرایان وحدت کرده اند به هدف خود رسیده اند و در غیر اینصورت به هدف نهایی خود دست پیدا نکرده اند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر جایگزینی گروه یا حزب دیگری به جای جبهه پایداری در کمیته جبهه متحد اصولگرایان گفت: خبری در این خصوص ندارم و اخبار مربوط به جبهه متحد از طریق سخنگوی این گروه بیان می شود.

وی همچنین در خصوص جایگزینی جبهه ایستادگی به جای جبهه پایداری در روند وحدت اصولگرایان گفت: بعید می دانم که جبهه ایستادگی جایگزین جبهه پایداری شده باشد اما جبهه ایستادگی تعاملاتی را با جبهه متحد اصولگرایان داشته است و ظاهراً آقای روح الامینی رابط این گروه با جبهه متحد است.

سجادی در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت: هرگز نمی گوییم اصلاح طلبان نباید در انتخابات شرکت کنند.

وی افزود: اصلاح طلبان دو طیف هستند، طیفی که در فتنه 88 فتنه گر بودند و خطوط قرمز نظام را رعایت نکردند اما اصلاح طلبانی هم وجود دارند که در حال حاضر در مجلس هشتم فعال بوده و در چهارچوب نظام و قانون اساسی حرکت می کنند وبرای حضور در انتخابات منعی ندارند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تأکید بر اینکه نشانه هایی وجود دارد که اصلاح طلبان با موتور روشن و چراغ خاموش در انتخابات امسال شرکت خواهند کرد گفت: اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات ناز سیاسی می کنند و شروط می گذارند.

سجادی همچنین افزود: اصولگرایان واقعی مطلق گرا نیستند و حضور اصلاح طلبان در انتخابات را نیز منع نمی کنند.