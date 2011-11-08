به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خبازها افزود: از ابتدای سالجاری تا پایان مهر ماه در منطقه 16 بیش از 50 هزار تن آسفالت در خیابانهای خزانه شمالی، بخشی از بزرگراه بعثت، شهید رجایی شمالی، شهید احمد سمیعی، شهید عاکفی، شهید تقوی، مسجد فاطمه، شهید تولائی، شهید لرستانی، شهید صابونیان، شهید حیدری و... مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: به علت فرسودگی آسفالتها، اصلاح شیب لازم برای عبور و مرور شهروندان این طرح به اجرا در آمد.

به گفته خبازها این طرح طبق استانداردهای موجود اجرا شده است.

وی افزود: تا پایان سال خیابانهای شهید مدائن، شهید رعد موحدی، شهید غفاری، شهید بهزاد پور، شهید شریعتی، شهید نروژی، شهید مرسلی، شهید رحیم زاده و شهید زارعی، با بهترین کیفیت آسفالت خواهد شد.

خبازها در ادامه به اقدامات انجام شده برای بهسازی پیاده روهای سطح منطقه 16 اشاره کرد و گفت: در 6 ماهه اول سال جاری 3 کیلومتر مربع پیاده روسازی در خیابانهای مدائن، میدان بازاردوم، خیابان شهید فاطمی، خیابان 18 متری تختی و معابر محدوده نازی آباد شرقی انجام شد.

وی افزود: به علت فرسودگی پیاده روها، نبود شیب لازم و آب گرفتگی و ایجاد سطح هموار برای عبور و مرور معلولین و نابینایان و سالمندان این طرح به اجرا در آمد.

به گفته خبازها این طرح طبق استانداردهای موجود اجراشده است.

وی افزود: تا پایان سال جاری خیابان های شهید ابراهیمی، شهید خزانه بخارائی شمالی، شهید مرسلی، شهید باستانی پور، شهید گودرزی، یاخچی آباد، شریعتی، شهید خالقی پور و شهید تولائی پیاده روسازی با بهترین کیفیت اجرا خواهد شد.