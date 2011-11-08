تله تئاتر کیش و دیش در صدا و سیمای مرکز مهاباد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل صدا و سیمای مرکز مهاباد صبح سه شنبه در مراسم آغاز تولید تله تئاتر کیش و دیش با بیان اینکه ساخت این تله تئاتر با بهره گیری از هنرمندان بومی منطقه تولید می شود، گفت: در تولید این تله تئاتر با استفاده از ظرفیتها و استعدادهای غنی فرهنگ منطقه بخشی از آداب و رسوم اصیل محلی به تصویر کشیده شود.

ابوالقاسم امان الهی ظرفیت این مرکز برای تولید آثار فاخر و متنوع در زمینه های مختلف را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: این تله تئاتر با توجه به فرهنگ بومی منطقه اهمیت خاصی داشته و می تواند معرف فرهنگ منطقه و ترویج ارزش های اسلامی باشد.

وی توجه ویژه به تقویت آداب و رسوم و فرهنگ غنی بومی- محلی با محتوای اصیل اسلامی و ایرانی و تلاش برای افزایش اقتدار فرهنگی کشور با تقویت و گسترش تولیدات با رویکرد بومی جهت مقابله با رسانه های رقیب را یکی از اولویت های تولیدات مرکز عنوان کرد.

عبدالعزیزخان برای تداوم صلح و دوستی بین دو ایل عروسی به پا کرده است ولی برحسب اتفاق پسر اول و دومش را از دست می دهد.

عبدالعزیزخان برای حفظ آبروی خود سعی دارد تا هر طور شده عروسی انجام شود ولی سیدوان پسر سوم خان در دست رسانه ها برای تبدیل شدن به یک شخصیت فرامنطقه ای و جهانی اسیر است.

اصرار عبدالعزیزخان برای حفظ داستان باعث ایجاد کشمکش بین او و ژنرال می شود و در نهایت سیدوان متوجه اشتباه خود شده ولی کشته می شود.

این بار برخلاف داستان اصلی عبدالعزیزخان از کشته شدن او ناراحت نیست چرا که ژنرال به هدف خود نرسیده است.

تله تئاتر کیش و دیش به نویسندگی و تهیه کنندگی شهرام میکائیلی و کارگردانی محسن ضیایی به مدت 45 دقیقه در سیمای مرکز مهاباد تهیه می شود.