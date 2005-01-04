نظارت سازمان كنفرانس اسلامي بر انتخابات فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سازمان كنفرانس اسلامي امروز سه شنبه اعلام كرد: ناظراني را به انتخابات آتي فلسطين كه در روز يكشنبه هفته آينده برگزار مي شود، به سرزمينهاي فلسطين اشغالي اعزام مي كند.



در بيانيه دفتر مركزي سازمان كنفرانس اسلامي كه درشهر جده واقع است، با صدور بيانيه اي اعلام داشت: ناظران در مراكز مختلف راي گيري در نوار غزه و كرانه باختري توزيع خواهند شد.



دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي نيز "عبدالعزيز ابوغوش" مديرهماهنگي با فلسطين را به عنوان نماينده ويژه خود به اين ماموريت اعزام كرده است.



ابوغوش در اين باره گفت: هدف از مشاركت سازمان كنفرانس اسلامي در نظارت بر انتخابات فلسطين تاكيد بر حمايت از تشكيلات خودگردان فلسطين و شيوه دموكراتيكي است كه براساس آن حركت مي كند.



وي ادامه داد: هيات ناظران اين سازمان روزجمعه به سوي سرزمينهاي اشغالي فلسطين حركت خواهد كرد و برنامه هاي اين هيات با تشكيلات خودگردان فلسطين هماهنگ شد و وي نيز از نوار غزه و كرانه باختري بازديد خواهد كرد.



ابوغوش يادآورشد: سازمان كنفرانس اسلامي بر انتخابات سال 1996 فلسطين نيز نظارت داشته است.

