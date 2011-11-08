بازی خطرناک اسرائیل/ چشم انداز ناموفق تهدید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به تهدیدات اسرائیل درباره حمله به ایران اشاره کرد و نوشت: دنیا بار دیگر با نگرانی به خاورمیانه چشم دوخته است. بار دیگر اسرائیل با ایران در حال کشمکش است و ما نیز تقریبا در میانه این جریانات قرار داریم. در این میان کسی نمی داند که این تهدیدات یک نمایش ساختگی از طرف اسرائیل است یا واقعا جدی می باشد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد سالهاست اختلافات بین اسرائیل و ایران هر روز تشدید می شود. مطمئنا اسرائیل در تلاش است تا جامعه بین المللی را در آستانه ارائه گزارش آژانس درباره برنامه هسته ای ایران به تصویب قطعنامه های شدید علیه این کشور وادار کند. همین موضوع، زمینه ای برای سناریوی تهدیدآمیزی است که رژیم اسرائیل علیه ایران به راه انداخته است.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه البته خطر به وجود آمدن جنگ علیه ایران با وجود همه سخنان اغراق آمیزی که از طرف رژیم صهیونیستی زده می شود وجود ندارد نوشت: با این حال این یک بازی بسیار خطرناک است.

زوددویچه در بخش دیگری از این مطلب نوشت: حتی خود رژیم صهیونیستی و تحلیلگران آن هم می دانند که تکروی و گزینه نظامی در برخورد با ایران چشم انداز موفقی نخواهد داشت و همزمان عواقب گسترده ای خواهد داشت.

ممکن است سیاستمداران رژیم صهیونیستی و برخی از عوام با علاقه درباره گزینه نظامی علیه ایران صحبت کنند، اما مقامات نظامی و سازمانهای امنیتی رژیم صهیونیستی بیشتر پشت درهای بسته از خطرات چنین اقدامی سخن می گویند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران برای اسرائیل قابل مقایسه با حمله علیه تاسیسات هسته ای عراق در زمان صدام حسین در سال 1981 یا حمله علیه تاسیسات سوریه نمی باشد. از طرف دیگر هر گونه حمله نظامی اسرائیل علیه تهران از طرف این کشور بی پاسخ باقی نخواهد ماند و چنین جنگی تمام منطقه را به نابودی خواهد کشاند.

این سناریوی وحشتناکی است که حکومت نتانیاهو در حال حاضر به صوت هدفمند دنبال می کند تا جهانیان را برای در پیش گرفتن گزینه مد نظر خود درباره برنامه هسته ای ایران مجبور کند. سالهاست که رژیم صهیونیستی این انتقاد را به جامعه بین المللی وارد می کند که با خونسردی و آرامش روی برنامه های هسته ای ایران واکنش نشان می دهد.

زوددویچه در ادامه نوشت: تهدید نظامی از طرف اسرائیل به عنوان ابزار موثری دیده می شود که می تواند جامعه بین المللی را برای تصویب قطعنامه موثرتری علیه ایران تشویق کند.

اما در این مرحله نیز همان قاعده قدیمی هنوز اعتبار دارد به گونه ای که هر چقدر صدای تل آویو علیه ایران بلندتر می شود به همان اندازه احتمال گزینه نظامی علیه تهران کاهش می یابد.