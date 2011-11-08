بزرگترین هدف امروز دشمنان غلبه بر فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ ماموستا ملاقادر قادری صبح سه شنبه در حاشیه نمایشگاه فرهنگ عمومی در شهرستان پاوه گفت: جامعه بشری از بدو ایجاد تاکنون سه انقلاب و موج جدی را تجربه کرده که انقلاب کشاورزی، صنعتی و ارتباطات است.

وی انقلاب ارتباطات را بسیار فراگیر و خطرناک دانست و گفت: امروز جنگ در جهان جنگ رسانه هاست و می توان گفت پیشرفت و توسعه را در عصر حاضر رسانه ها ایجاد می کنند.

ماموستا ملاقادر قادری هدف موج سوم تهاجم به اعتقادات، مذهب و باورهای دینی مردم و نهایتاً غلبه بر فرهنگ اسلامی عنوان کرد و افزود: امروز جهان غرب با هزینه های فراوان و استفاده از رسانه های متعدد در پی این مهم است.

امام جمعه پاوه دشمنان آگاه، دوستان جاهل و غفلت عقلا را سه عامل مهم در ترویج و اشاعه تفکر دشمنان در زمینه ترویج فرهنگ غلط غرب در جوامع اسلامی دانست و تاکید کرد: وظیفه ما قبل از هر چیز حضور به موقع در صحنه و هوشیاری برای مقابله با این تهاجم است.

