به گزارش خبرنگار مهر، رحیم قربانی - رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: هفته قرآن و عترت در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا 24 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: پس از برگزاری همایش تجلیل از خادمان قرآنی در روز سه شنبه 17 آبان، شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت استادان و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: هفدهمین مرحله جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی همزمان با هفته قرآن و عترت در دانشگاه‌ها برگزار می شود.

قربانی از برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن توسط قاریان برجسته و ممتاز کشوری خبر داد و گفت: این کرسی‌های تلاوت در دانشگاه‌های منتخب که از قبل مشخص شده‌اند، برگزار خواهد شد.

رئیس قرآن و عترت وزارت بهداشت از برپایی نمایشگاه‌های قرآنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در این هفته خبر داد و اظهار داشت: جلسات مسئولان و فعالان قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در هفته قرآن و عترت برای رسیدگی به مشکلات این مراکز برگزار شده و کمیته‌های قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی که آیین‌نامه آن به تازگی ابلاغ شده، تشکیل می‌شود.