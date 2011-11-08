  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رئیس جمهور و هیئت دولت فردا چهارشنبه وارد شهرکرد می شوند.

علی اصغرعنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس جمهور ساعت ۱۰ صبح فردا چهارشنبه در ورزشگاه انقلاب شهرکرد با مردم چهارمحال و بختیاری دیدار و در جمع آنان سخنرانی می کند.

وی افزود: دکتر احمدی نژاد در سفر دو روزه خود به چهارمحال و بختیاری، با مردم شهرستانهای هفت گانه این استان دیدار و در جمع آنان سخنرانی می کند.
 
عنابستانی تصریح کرد: فردا مردم شهرستانهای شهرکرد، لردگان و بروجن میزبان رئیس جمهور هستند.
 
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: روز پنجشنبه هم مردم شهرستانهای فارسان، کوهرنگ، اردل و کیار میزبان رئیس جمهور هستند.
 
وی تصریح کرد: در پایان روز دوم نیز شورای عالی اشتغال کشور و نشست هیئت دولت به ریاست دکتر احمدی نژاد در شهرکرد برگزار می شود.
 
عنابستانی افزود: در نشست رئیس جمهور و هیئت دولت، روند اجرای مصوبات سفرهای استانی سه دور قبل به چهارمحال و بختیاری بررسی می شود.
 
مسئولان استان چهارمحال و بختیاری از قبیل استاندار، معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی هفته پرکاری را برای  آمادگی استقبال از رئیس جمهور را گذراندند.
 
برگزاری جلسات متعدد، کار، تلاش، برنامه ریزی و سعی در برگزاری یک استقبال آبرومند برای مردم این استان نمونه ای از فعالیتهای شبانه روزی مسدولان این استان بود.
 
نصب پلاکاردهای خوش آمد گویی، نظافت شهر، شستن خیابانها و .... نیز توسط شهرداری شهر انجام شده است.
 
امروز سه شنبه هوای چهار محال و بختیاری پس از یک روز پر باران بسیار عالی و روزی آفتابی  است و دمای هوا هم اکنون شهرکرد 11 درجه سانتیگراد است.
 
بر اساس سایت سازمان هواشناسی استان چهار محال و بختیاری به نطر نمی رسد آب و هوای فردا این استان شرایط خوبی داشته باشد.
 
وضعیت آب و هوای این استان در 24 ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری گاهی بارش برف و باران  و دربرخی نقاط رعدو برق و وزش باد پیش بینی شده است.
کد مطلب 1454906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها