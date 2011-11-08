رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

علی اصغرعنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس جمهور ساعت ۱۰ صبح فردا چهارشنبه در ورزشگاه انقلاب شهرکرد با مردم چهارمحال و بختیاری دیدار و در جمع آنان سخنرانی می کند.

وی افزود: دکتر احمدی نژاد در سفر دو روزه خود به چهارمحال و بختیاری، با مردم شهرستانهای هفت گانه این استان دیدار و در جمع آنان سخنرانی می کند.

عنابستانی تصریح کرد: فردا مردم شهرستانهای شهرکرد، لردگان و بروجن میزبان رئیس جمهور هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: روز پنجشنبه هم مردم شهرستانهای فارسان، کوهرنگ، اردل و کیار میزبان رئیس جمهور هستند.

وی تصریح کرد: در پایان روز دوم نیز شورای عالی اشتغال کشور و نشست هیئت دولت به ریاست دکتر احمدی نژاد در شهرکرد برگزار می شود.

عنابستانی افزود: در نشست رئیس جمهور و هیئت دولت، روند اجرای مصوبات سفرهای استانی سه دور قبل به چهارمحال و بختیاری بررسی می شود.

مسئولان استان چهارمحال و بختیاری از قبیل استاندار، معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی هفته پرکاری را برای آمادگی استقبال از رئیس جمهور را گذراندند.

برگزاری جلسات متعدد، کار، تلاش، برنامه ریزی و سعی در برگزاری یک استقبال آبرومند برای مردم این استان نمونه ای از فعالیتهای شبانه روزی مسدولان این استان بود.

نصب پلاکاردهای خوش آمد گویی، نظافت شهر، شستن خیابانها و .... نیز توسط شهرداری شهر انجام شده است.

امروز سه شنبه هوای چهار محال و بختیاری پس از یک روز پر باران بسیار عالی و روزی آفتابی است و دمای هوا هم اکنون شهرکرد 11 درجه سانتیگراد است.

بر اساس سایت سازمان هواشناسی استان چهار محال و بختیاری به نطر نمی رسد آب و هوای فردا این استان شرایط خوبی داشته باشد.

وضعیت آب و هوای این استان در 24 ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری گاهی بارش برف و باران و دربرخی نقاط رعدو برق و وزش باد پیش بینی شده است.