به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی علم الهدی به تشریح این اوراق پرداخت و درباره دارندگان این اوراق و نحوه انتشار آنها گفت: اگر هر شخصی یک سپرده 27 میلیون تومانی یا چند سپرده 27 میلیون تومانی در بانک مسکن داشته باشد، در پایان سه ماه پس از سپرده کردن پول خود، علاوه بر سود سپرده، به ازای هر سپرده 27 میلیون تومانی 6 برگ تسهیلات مسکن دریافت می کند.

وی ادامه داد: از ماه چهارم به بعد، هر ماه دو برگ دریافت می کند که به ازای هر برگ از این اوراق می تواند 500 هزار تومان از بانک مسکن وام دریافت کند. اما این در شرایطی است که سپرده گذار حداقل تا سه ماه پول خود را سپرده کند.

علم الهدی درباره نحوه ورود این اوراق به فرابورس افزود: دارندگان اوراق پس از دریافت آنها می توانند وام دریافت کنند در غیر این صورت، می توانند این اوراق را در فرابورس به فروش برسانند.

وی وام بانک مسکن برای خرید مسکن را حداکثر 20 میلیون تومان دانست و گفت: این مبلغ شامل 40 عدد اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن است.



علم الهدی افزود: کسی که 40 برگه تسهیلات مسکن را از فرابورس خریداری می کند در حال حاضر باید حدود 3 میلیون و 400 هزار تومان بابت خرید این اوراق هزینه کند تا 20 میلیون تومان وام مسکن دریافت کند که با کسر هزینه یاد شده، حدود 16میلیون و 600هزار تومان وام می گیرد.

مدیر امور پذیرش فرابورس درباره تفاوت این اوراق با وام مسکن گفت: افرادی که برای خرید مسکن عجله دارند و فرصتی برای سپرده کردن سرمایه خود در بانک برای دریافت وام پس از چند سال را ندارند، می توانند با خرید این اوراق از فرابورس، ظرف 15 تا 20 روز وام 20 میلیونی دریافت کنند که این راه مسیری کوتاه برای خانه دار شدن افراد ایرانی است.

وی همچنین زمان استفاده از این اوراق را دو ساله اعلام کرد و گفت: پس از گذشت دو سال از تاریخ صدور اوراق، هیچ وامی به آن تعلق نمی گیرد.

مدیر امور پذیرش شرکت فرابورس گفت: این روزها اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس بیش از گذشته مورد توجه و اقبال قرار گرفته است تا جایی که در ماه های گذشته شاهد رشد قیمت این اوراق بودیم.