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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

جلسه امروز شورای شهر/

انتقاد شورا از اجرایی شدن متمم بودجه سال 90

انتقاد شورا از اجرایی شدن متمم بودجه سال 90

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از اجرایی شدن متمم بودجه سال 90 گفت: هنوز این بودجه به تصویب شورا نرسیده و هزینه کرد آن در پروژه‌ها، شهرداری را در پایان سال دچار مشکل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در چهارصد و هجدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با انتقاد از اجرایی شدن متمم بودجه سال 90 در شهرداری گفت: شهرداری تهران در حال حاضر براساس متمم بودجه‌ای که به شورا داده است عمل می کند در حالی که هنوز این بودجه در شورا تصویب نشده است و در پایان سال بخشی از هزینه‌های بدون برنامه خواهد بود و برای شهرداری ایجاد مشکل می‌کند.

وی ادامه داد: شهرداری صبر کند و بعد از تصویب بودجه را عملیاتی کند.

چمران اضافه کرد: پروژه‌های معاونت اجتماعی و فرهنگی بیشترین هزینه‌ها را از متمم بودجه دارد که در صورت ادامه این رویه دچار مشکل می‌شود.

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز با بیان اینکه باید هرچه زودتر متمم بودجه در شورا به تصویب برسد گفت: باید فرصت هزینه کرد این متمم وجود داشته باشد و شورا باید زمانی را برای بررسی متمم بودجه تعیین کند تا مشکلی برای اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی و فرهنگی شهرداری به وجود نیاید.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز با بیان اینکه کمیسیون‌های شورا قبل از آن که یک فوریت تصویب متمم بودجه به تصویب برسد بررسی متمم را در دستور کار خود قرار دادند اما در جلسه‌ای که سه تن از معاونان شهردار تهران نیز حضور داشتند گفتیم تا سئوال ما در خصوص فروش تراکم مشخص نشود متمم را به تصویب نمی‌رسانیم زیرا باید مشخص شود درآمدهای شهر از چه منابعی است.

شکیب ادامه داد: من هنوز پاسخ پرسش خود را با وجود ارسال نامه رسمی نگرفتم. شهرداری به طور شفاف در خصوص درآمدهای خود توضیح دهد تا بتوانیم به راحتی متمم را به تصویب برسانیم.

طلایی در پاسخ به شکیب با ابراز نگرانی از گذشت زمان و از دست رفتن فرصت‌ها برای اجرایی شدن برنامه‌های شهری گفت: این رقم دیر یا زود به تصویب می‌رسد پس باید تلاش کنیم هرچه سریعتر متمم به نتیجه برسد.

کد مطلب 1454910

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