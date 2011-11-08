جام ولایت؛ جامی با نام بزرگ اما بی برنامه/ پشت پرده مالی جام!

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری جامی تحت نام بزرگ ولایت می توانست با نظم و برنامه ریزی به مراتب بهتری برگزار شود به طوریکه این جام در زمره تورنمنت‌های معتبر بین المللی قرار گیرد اما اینطور نشد تا بازهم ضعف در برگزاری بیش از انجام مسابقات نمود داشته باشد. برای روشن شدن زوایای پنهان نحوه برگزاری این جام مروری بر اتفاقات چهار ماه گذشته خواهیم داشت که در زیر از نظر می گذرانید:

حدود چهار ماه قبل رضا افتخاری، رئیس پیشین اداره کل تربیت بدنی استان تهران به اتفاق حبیب الله شیرازی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران برای مذاکره با دو تیم باشگاهی برزیلی و پاراگوئه‌ای راهی این دو کشور شدند که در فوتبال نوین امروز روشی عجیب برای دعوت از تیمی برای برگزاری دیدارهای دوستانه و رقابت‌های چند جانبه است، چون باشگاه‌های معتبر جهان برنامه‌های بلند مدت یک ساله و حتی دوساله برای شرکت در بازی‌های تدارکاتی و تورنمنت‌های چند جانبه دارند.

علاوه بر این معمولا ایجنت‌های بین المللی که در زمینه مهیا کردن دیدارهای تدارکاتی تخصص دارند این کار را انجام داده و یا مسئولان امور بین الملل باشگاه‌ها و یا فدراسیون‌ها پیش از حضور نمایندگان دو طرف برای عقد قرارداد مذاکرات اولیه را انجام می دهند.

افتخاری و شیرازی در آن برهه زمانی با حضور در کشور برزیل به مذاکره با مسئولان باشگاه "کورینتیانس" برای حضور در جام ولایت می پردازند و حتی پیشنهاد 150هزار دلاری به اضافه پرداخت کلیه هزینه‌های این تیم را می دهند که مسئولان باشگاه کورینتیانس با توجه به حضور تیم‌شان در لیگ و پر بودن برنامه‌های‌شان این دعوت را قبول نکرده و اعلام می کنند که می توانند ترکیبی از تیم دوم و امید خود را بفرستند که این موضوع مورد موافقت طرف مذاکره کننده ایرانی قرار نمی گیرد.

پس از این موضوع رئیس پیشین تربیت بدنی استان تهران به اتفاق رئیس هیئت فوتبال استان برای مذاکره با مسئولان تیم فوتبال ناسیونال پاراگوئه جهت حضور در تورنمنت جام ولایت راهی این کشور می شوند و در ازای پرداخت 150 هزار دلار و هزینه‌های حضور تیم ناسیونال با مسئولان این تیم به توافق می رسند.

در مقابل مسئولان باشگاه پاراگوئه‌ای نیز متعهد می شود که با تیم اصلی خود در تهران حاضر شود اما در اینجا نماینده‌های ایرانی که به هر قیمتی خواهان برگزاری جام ولایت در تاریخ تعیین شده بودند یا به دلیل سهل انگاری و عدم اطلاع از اینکه تیم ناسیونال در رقابت‌های لیگ پاراگوئه در تاریخ حضورش در ایران بازی دارد با این تیم قرارداد بسته و یا به دلیل اصرار بی مورد بر برگزاری این جام با دانستن همه موارد قرارداد می بندند.

البته نتیجه این کار هم به گفته سرمربی تیم فوتبال ناسیونال حضور نصف و نیمه این تیم در جام ولایت بود. در این خصوص برخی از ایجنت‌های بین الملل عقیده دارند که برای آوردن تیمی از لیگ پاراگوئه با این شرایط باید حداکثر 80 تا 100 هزار دلار پرداخت می شد. ضمن اینکه تیمی مانند ناسیونال پاراگوئه به هیچ عنوان از نظر سابقه، اعتبار و هوادار با تیمی مانند "المپیا" از این کشور قابل مقایسه نیست که برای حضورش رقمی نزدیک به 200 میلیون تومان هزینه شده است.

پس از قطعی شدن حضور تیم فوتبال ناسیونال پاراگوئه در جام ولایت مشکل بزرگ دیگری وجود داشت و آن مصاحبه‌های کادر فنی دو تیم استقلال و پرسپولیس مبنی بر حضور در این جام با بازیکنان امید خود به دلیل زمان بد برگزاری این جام و حضور ملی پوشان دو تیم در اردوی تیم ملی فوتبال بود که این موضوع باعث شده بود تا اسپانسرهای این تورنمنت سه جانبه عذرخواهی کرده و انصراف خود را از حمایت مالی مسابقات اعلام کنند.

البته این موضوع با رایزنی رئیس سازمان لیگ و برخی از مسئولان اتحادیه فوتبال با سرمربیان تیم‌های استقلال و پرسپولیس حل شد و آنها متعهد شدند که با همه پتانسیل خود در این جام حاضر شوند.

در خصوص هزینه‌های دیگر برگزاری این جام نیز باید گفت که 68 هزار دلار برای بلیت هواپیما و حدود 39 هزار دلار نیز برای اسکان تیم فوتبال ناسیونال پاراگوئه در هتل اوین پرداخت شده است. هزینه اسکان تیم فوتبال استقلال در هتل استقلال نیز حدود 20 هزار دلار شده و برای حضور تیم فوتبال پرسپولیس در هتل اوین نیز هزینه مشابهی صرف شده است.

البته ورزشگاه آزادی نیز برای برگزاری هر بازی هزینه‌ای حدود 20 میلیون تومان دریافت می کند که ممکن است با رایزنی‌های انجام شده با مسئولان ورزشگاه آزادی تخفیفی به برگزار کنندگان این جام داده شده باشد. به این هزینه‌ها باید هزینه اجاره سری تابلوهای تبلیغاتی LED را نیز که بین 12 تا 15 میلیون تومان در روز است اضافه کرد. این در حالی است که هنوز مبلغ جوایز نقدی تیم‌های شرکت کننده نیز مشخص نشده است.

البته رئیس هیئت فوتبال استان تهران در مصاحبه‌های خود اعلام کرده که هزینه‌های این جام را اسپانسرها پرداخت کرده‌اند اما در حال حاضر هیچگونه قرارداد کتبی بین مسئولان برگزاری جام ولایت و اسپانسرها به دلیل زمان بر بودن پروسه تنظیم و تصویب قراردادها توسط شرکت‌های تجاری بسته نشده و کلیه توافقات شفاهی است.

همچنین در توافقات صورت گرفته شده شرکت‌های تجاری که حمایت مالی مسابقات را برعهده داشته توافق کرده بودند، تنها در صورتی هزینه‌ها را خواهند پرداخت که دو تیم استقلال و پرسپولیس با ترکیب کامل و اصلی در این جام حاضر شوند. در حال حاضر هیچگونه پرداخت چشمگیری توسط اسپانسرها انجام نشده و مسئولان برگزاری جام ولایت حدود 10 روز وقت دارند تا با تهیه فیلم‌ها، عکس‌ها و گزارش‌های مورد نظر، شرکت‌های اسپانسر این جام را برای پرداخت‌های مالی که تعهد کرده‌اند، توجیه کنند.

البته به غیر از بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس که حدود 20 هزار تماشاگر حضور داشتند در دو بازی دیگر این رقم زیر 500 نفر بود، بنابراین مبلغ قابل توجهی نیز از طریق بلیت فروشی عاید مسئولان برگزاری رقابت‌ها نشد.

شاید بهتر باشد که با این روش برگزاری رقابت‌های جام ولایت این جام در سال‌های آینده با برنامه ریزی و زمان بندی بهتر توسط فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و یا اتحادیه فوتبال برگزار شود، چرا که این نهادها از پتانسیل به مراتب بالاتری نسبت به تربیت بدنی و هیئت فوتبال استان تهران برای برگزاری در خور شان جامی با نام بزرگ ولایت هستند.