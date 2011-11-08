حوزه هنری ویژه برنامه روز مازندران را برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بزرگداشت روز مازندران، ویژه برنامه ای با حضور مسئولان و هنرمندان استان، عصر یکشنبه 21 آبانماه در این حوزه هنری مازندران برگزار می شود.



در این ویژه برنامه، عصر شعر و موسیقی مازندرانی با خوانش شعر، قصه و اجرای موسیقی بومی از ساعت 16 عصر، در سالن اجتماعات حوزه هنری مازندران برگزار می شو.د.

نمایشگاه عکس و آثار تجسمی با موضوعیت مازندران به مدت یک هفته در گالری خانه سوره این مرکز برپا و نمایش بومی " ته وسه بمیرم " اجرا می شود.



علاقمندان می توانند جهت شرکت در این مراسم به نشانی، میدان امام، بلوار دانشگاه، حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.