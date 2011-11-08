  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

حوزه هنری ویژه برنامه روز مازندران را برگزار می کند

حوزه هنری ویژه برنامه روز مازندران را برگزار می کند

ساری - خبرگزاری مهر: ویژه برنامه روز مازندران در حوزه هنری مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بزرگداشت روز مازندران، ویژه برنامه ای با حضور مسئولان و هنرمندان استان، عصر یکشنبه 21 آبانماه در این حوزه هنری مازندران برگزار می شود.

در این ویژه برنامه، عصر شعر و موسیقی مازندرانی با خوانش شعر، قصه و اجرای موسیقی بومی از ساعت 16 عصر، در سالن اجتماعات حوزه هنری مازندران برگزار می شو.د.

نمایشگاه عکس و آثار تجسمی با موضوعیت مازندران به مدت یک هفته در گالری خانه سوره این مرکز برپا و نمایش بومی " ته وسه بمیرم " اجرا می شود.

علاقمندان می توانند جهت شرکت در این مراسم به نشانی، میدان امام، بلوار دانشگاه، حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.

کد مطلب 1454914

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها