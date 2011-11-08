به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، "میخائیل مارگلف" که در موسسه پژوهشی "وودرو ویلسون" در واشنگتن سخنرانی می کرد، در اظهاراتی تاکید کرد: رهبران جهان اگر می خواهند به اهدافشان در خاورمیانه و ایران برسند باید سیاست برنامه ریزی شده و متناسبی را در نظر بگیرند.

وی با هشدار درباره اقدام فوری علیه ایران تاکید کرد: حل موضوع ایران با بازی شطرنج میسر است نه راگبی و البته روسیه معتقد است گزینه مذاکرات بهتر از تبادل آتش است.

سناتور سابق دوما که هم اکنون فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در آفریقاست، ادامه داد: ایران همسایه ماست و از اینجاست که موضوع این کشور برای ما اهمیت ویژه پیدا می کند.

مارگلف تاکید کرد: البته ما با خواست آمریکا در زمینه عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای همراه هستیم و مصالح روسیه در ایران با منافع بلندمدت آمریکا همراه است. البته با این وجود حل این موضوع باید محتاطانه و بسیار برنامه ریزی شده صورت پذیرد.