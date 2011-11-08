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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

مقام ارشد روس مطرح کرد:

حل موضوع ایران با بازی شطرنج میسر است نه راگبی

حل موضوع ایران با بازی شطرنج میسر است نه راگبی

یکی از مقامات ارشد روس که در کنفرانسی در آمریکا حضور داشت، تاکید کرد: حل موضوع ایران با بازی شطرنج میسر است نه راگبی و البته روسیه معتقد است گزینه مذاکرات بهتر از تبادل آتش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، "میخائیل مارگلف" که در موسسه پژوهشی "وودرو ویلسون" در واشنگتن سخنرانی می کرد، در اظهاراتی تاکید کرد: رهبران جهان اگر می خواهند به اهدافشان در خاورمیانه و ایران برسند باید سیاست برنامه ریزی شده و متناسبی را در نظر بگیرند.

وی با هشدار درباره اقدام فوری علیه ایران تاکید کرد: حل موضوع ایران با بازی شطرنج میسر است نه راگبی و البته روسیه معتقد است گزینه مذاکرات بهتر از تبادل آتش است.

سناتور سابق دوما که هم اکنون فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در آفریقاست، ادامه داد: ایران همسایه ماست و از اینجاست که موضوع این کشور برای ما اهمیت ویژه پیدا می کند.

مارگلف تاکید کرد: البته ما با خواست آمریکا در زمینه عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای همراه هستیم و مصالح روسیه در ایران با منافع بلندمدت آمریکا همراه است. البته با این وجود حل این موضوع باید محتاطانه و بسیار برنامه ریزی شده صورت پذیرد.

کد مطلب 1454915

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