بارش برف قم را سفیدپوش کرد/ کشاورزان غافلگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بارش اولین برف پائیزی در قم در حالی آغاز شده است که مردم را علاوه بر خوشحالی دچار تعجب نیز کرده است چرا که به گفته مسئولان اداره کل هواشناسی استان قم طی 20 سال گذشته بارش برف در آبان ماه در قم بی‌سابقه بوده و بارش‌های پائیزی عموما از نیمه آذرماه هر سال در این استان شروع می‌شده است.



بر اساس این گزارش، بارش برف از نیمه شب گذشته در قم آغاز شد و هم اکنون معابر و خیابان‌های شهر را سفیدپوش کرده و چهره‌ای زمستانی به قم داده است.



بارش برف در دومین ماه از فصل زیبای پائیز موجب شادی مردم به ویژه کشاورزان استان قم شده است و همه امیدوارند این بارش زودهنگام برف نوید دهنده سالی پربارش باشد.



از سوی دیگر شروع زودهنگام فصل سرما موجب نگرانی و غافلگیر شدن باغداران انار در قم شده است.

بارش برف تا امشب ادامه دارد



در این رابطه مدیرکل هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بارش برف از نمیه شب گذشته در استان آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا امشب نیز ادامه پیدا کند.



یحیی زارع با اشاره به کاهش پنج درجه‌ای هوای امروز نسبت به حداقل دمای هوا در روز گذشته، تصریح کرد: دمای هوای فعلی قم یک درجه بالای صفر است.



بیشترین بارش برف در شهرهای دستجرد و سلفچگان



وی بیشترین میزان بارش برف در استان را مربوط به شهرهای دستجرد و سلفچگان دانست و یادآور شد: آغاز بارش برف پائیزی در استان معمولا از نیمه آذرماه هر سال آغاز می‌شد و شروع این بارش‌ها در آبان ماه طی 20 سال گذشته در قم بی سابقه بوده است.



زارع با اشاره به پیش بینی وضعیت هوای قم طی ساعات آینده بیان داشت: از فردا چهارشنبه هوای قم رو به صافی خواهد رفت و ما از روز پنج شنبه افزایش دما را خواهیم داشت.

احتمال یخبندان از صبح روز چهارشنبه



وی تصریح کرد: با کاهش بارش‌ها و صاف شدن هوا از فردا احتمال یخبندان در معابر و سطح خیابان‌ها وجود دارد که لازم است هنگام تردد در معابر عمومی عابران به خصوص دانش آموزان و افراد مسن، احتیاط کافی را داشته باشند.



مدیرکل هواشناسی استان قم افزود: همچنین به دلیل لغزنده بودن سطح خیابان‌ها از رانندگان خواسته می‌شود با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

