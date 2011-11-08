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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

شیر محمدی خواستار شد:

شیوه اخذ عوارض در شهرداری ها تغییر کند

شیوه اخذ عوارض در شهرداری ها تغییر کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خواستار تغییر شیوه اخذ عوارض و جدیت دولت در تهیه و ارائه طرح ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها به مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید به سمت پایدار کردن درآمدهای شهرداری حرکت کرد، چراکه درغیر این صورت بدون اصلاح روند موجود، مشکلات شهرداری‌ها در بخش درآمدی هم چنان پابرجا خواهد بود.

وی تأکید کرد: پیش از ارائه این لایحه به مجلس باید بر روی آن ساعت‌ها کار کارشناسی انجام شود تا شهرداری‌ها در هنگام اجرای آن دچار مشکل نشوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: درحال حاضر افراد اقدام به پرداخت عوارض ساخت و ساز در یک مرحله کرده و بعد از آن، دیگر عوارضی به شهرداری پرداخت نمی‌کنند، درحالی که با تغییر این رویه و اخذ مبلغ کمی ‌در شروع کار و تداوم اخذ عوارض در سال‌های متمادی، می‌توان اقدام به ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری کرد.

کد مطلب 1454917

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