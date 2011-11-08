شکایت بازیکنان تیم والیبال کرمان از برق منطقه ای

محمود قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان تیم والیبال کرمان سال قبل به دلیل عدم پرداخت بخشی از قراردادشان ازسوی برق منطقه ای کرمان شکایت کرده اند.

وی با بیان اینکه برق منطقه ای نداشتن مجوز را دلیل عدم پرداخت مبلغ مورد نظر عنوان می کند، گفت: این در حالی است که مجوز پرداخت این وجه توسط محمد بهزاد مدیرعامل اسبق توانیر کشور که اکنون قائم مقام وزیر نیرو است به برق ابلاغ شده است.

قنبری با بیان اینکه خود نیز یکی از شاکیان این پرونده است اظهار داشت: بخشی از قرارداد سال قبل من نیز پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: مسئولین فدراسیون والیبال و سازمان لیگ اعلام کرده اند اگر تا هفته آینده بدهی سال قبل بازیکنان وعوامل تیم را نپردازیم تیم را از ادامه رقابتهای سوپرلیگ والیبال حذف می کنند.

وی گفت: برق منطقه ای کرمان باید این پول را پرداخت کند و با توجه به اینکه قبلا مجوز این کار صادر شده است نیاز به مجوز جدیدی نیست.

سرپرست اسبق تیم برق کرمان گفت: متاسفانه این بی توجهی در قبال پرداخت بدهی فصل قبل،تیم امسال را در معرض حذف جدی قرارداده است.