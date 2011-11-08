پرنده پرش ارتفاع ایران به قرقیرستان رفت/ اردوی تدارکاتی سپهرزاد در پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه پیشنهادی فدراسیون دوومیدانی، هادی سپهرزاد با هدف کسب آمادگی و دستیابی به سهمیه المپیک 2012 لندن به اتفاق مربی‌اش به اردوی تدارکاتی 45 روزه در کشور پرتغال اعزام خواهد شد. اقدامات اولیه جهت اعزام این ورزشکار به پرتغال انجام شده و حضورش در این کشور منوط به صدور مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان است.

هادی سپهرزاد در مسابقات قهرمانی آسیا در "کوبه" ژاپن موفق شد اولین مدال طلای دهگانه ایران در تاریخ مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا را از آن خود کند. وی در مسابقات قهرمانی جهان در "دایگو" کره جنوبی نیز شرکت کرد اما به دلیل آسیب دیدگی از دستیابی به سهمیه المپیک 2012 لندن بازماند.

همچنین امین حسین‌زاده رهبر رکورددار کشورمان برای آمادگی بیشتر و کسب سهمیه ورودی المپیک 2012 لندن با سفر مجدد به قرقیزستان به مدت سه ماه زیر نظر" ایگور پاکلین" تمرین خواهد کرد.

حسین‌زاده رهبر در 6 ماه نخست سال جاری موفق به شکستن رکورد پرش ارتفاع ایران پس از گذشت حدود 17 سال، در مسابقات قهرمانی کشور در شیراز و رکورد باشگاهی این ماده در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور شده است.

وی 2 ماه پیش حدود یک ماه به قرقیزستان اعزام شد تا با "ایگور پاکلین" یکی از بزرگترین مربیان حال حاضر دنیا در ماده پرش ارتفاع به تمرین بپردازد. "پاکلین" پس از مشاهده عملکرد این ورزشکار کشورمان، هدایت وی را پذیرفت و با او به ایران آمد تا حسین‌زاده در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور شرکت کند.

دوومیدانی کاران ایران تاکنون صاحب چهار سهمیه قطعی المپیک لندن شده‌اند.