به گزارش خبرگزاری مهر، علیخان زاده از عکاسان صاحب سبک حوزه بین الملل است که عکس های مجموعه آیینه هایش در حراج های کریستیز، ساتبیز و بونامز رکوردهای قابل ملاحظه ای را کسب کرده است.

"رو به رو" عنوان ششمین نمایشگاه انفرادی این عکاس مفهومی در گالری اثر است که وی در این نمایشگاه10 اثر تازه خود را به تماشا می‏گذارد.

در آثار این دوره علیخان‌زاده چهره زنان ایرانی روزگاران گذشته، عنصر اصلی کارها هستند.

علیخان زاده عکاس صاحب سبک مفهومی، در حالی ششمین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری اثر برپا می کند که تا کنون در حراجی‌های معتبر بین المللی صاحب رکوردهای قابل ملاحظه شده است.

این هنرمند چهل و سه ساله که در بیش از 30 آرت فر معتبر در شمال آمریکا ، اروپا و خاورمیانه حاضر بوده در کارنامه هنری خود، شرکت در سه دوره حراج کریستیز پاریس، دوبی و لندن، سه دوره حراج ساتبیز لندن، سه دوره حراج بونامز لندن و دوبی و یک دوره اکشن "فبلیپس دی پری" لندن را دارد.

آثار این هنرمند در حراج های خارجی به قیمت های قابل ملاحظه ای به فروش رسیده ، وی در سال 2008 در حراج بونامز دوبی به رکورد قابل توجه 24 هزار دلار دست یافته است.

نمایشگاه عکس های مفهومی مجموعه "رو به رو" سمیرا علیخان زاده به مدت سه هفته در گالری اثر واقع در خیابان ایرانشهر ـ خیابان برفروشان ـ پلاک 13 دایر خواهد بود و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند.