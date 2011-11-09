عبور سیارک 400متری از کنار زمین/ سرنوشت زمین در صورت برخورد سیارک

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته سیارک 400 متری 2005YU55 از نزدیکترین فاصله ای که طی 200 سال گذشته سیارکی به این ابعاد از آن عبور کرده، از کنار زمین عبور کرد، فاصله این سیارک تا زمین کمتر از فاصله ماه تا زمین بود.

با عبور این سیارک هیچ خطری زمین را تهدید نکرد و با وجود فاصله نزدیکی که این سیارک تا زمین داشت امکان مشاهده آن با چشم غیر مسلح وجود نداشت. قرار بر این بود که در نزدیکترین فاصله سیارک 2005YU55 به 325 هزار کیلومتری از زمین برسد.

مسیر عبور سیارک 2005YU55 از کنار زمین

این سیارک در نور مرئی کاملا تاریک دیده شده و تقریبا کروی شکل بود که هر 20 ساعت یک بار به دور خود چرخیده و به حرکت در مسیر عبور از کنار زمین ادامه می داد و در نهایت ساعت 6:28 به وقت شرقی آمریکا عصر روز گذشته به آرامی از کنار زمین گذشت. به گفته اخترشناسان این سیارک هیچ شانسی برای برخورد با زمین نداشت و تنها از کنار زمین عبور کرده و به دانشمندان فرصتی مناسب برای مطالعه بر روی جزئیات سیارکها داد.

مسیر عبور 2005YU55 از میان صور فلکی

بر اساس گزارش ان بی سی، از این رو دو رادیو تلسکوپ در رصدخانه های گلدستون و آریچیبو در آمریکا و پورتوریکو به ردیابی بازتابهای رادیویی از این سیارک پرداختند تا بتوانند جزئیاتی دقیق تر را از ساختار این تلسکوپ آشکار کنند. همچنین شناسایی مسیر دقیق حرکت این سیارک می تواند به دانشمندان کمک کند تا مسیر آینده آن را پیش بینی کنند.

فاصله 2005YU55 نسبت به فاصله ماه تا زمین بسیار نزدیکتر است

ناسا روز گذشته اعلام کرد که اخترشناسان آماتور در صورتی که بخواهند می توانند با استفاده از یک تلسکوپ 15 سانتیمتری یا بزرگتر از این سیارک تصویربرداری کرده و یا آن را مشاهده کنند. سیاره زمین از ملاقات کننده های ثابت و منظمی مانند 2005YU55 برخوردار است که مشهورترین آنها سیارک آپوفیز است.

این سیارک در گذشته به عنوان سیارکی شناخته می شد که طی بازگشت دوباره اش به سوی زمین در سال 2029 و یا 2036 با این سیاره برخورد خواهد کرد. با این همه محاسبات جدید نشان می دهند این سیارک نیز برای زمین خطری به حساب نمی آید و از فاصله ای بسیار نزدیک، در حدود 29 هزار و 500 کیلومتری از سیاره، عبور خواهد کرد.

تصویر ناسا از 2005YU55 در تاریخ 7 نوامبر 2011 زمانی که این سیارک در فاصله ای 3.6 برابر فاصله ماه تا زمین قرار داشته است

بر اساس گزارش اسپیس، ناسا در تاریخ 7 نوامبر با نزدیکتر شدن این سیارک به زمین با کمک شبکه اعماق فضای گلدستون تصویری جدید از آن به ثبت رساند و جزئیاتی از 2005YU55 را در حال نزدیک شدن به زمین نمایش داد. این سیارک از نوع سیارکهای C بوده و از مواد کربنی به جا مانده از روند شکل گیری بخشهای داخلی سامانه خورشیدی ساخته شده است. این سیارک به اندازه ای تاریک است که کمتر از یک درصد از نور خورشیدی که دریافت می کند را بازتاب می دهد.

بخشی از فیلمی که لابراتوار JPL از سیارک 2005YU55 حین عبور از کنار زمین به ثبت رسانده است

از سویی دیگر دانشمندان دانشگاه پوردو می گویند در صورتی که این سیارک به زمین برخورد می کرد، می توانست انفجاری چهار هزار مگاتنی ایجاد کرده و منجر به ایجاد زمین لرزه ای هفت ریشتری شود. همچنین در صورتی که این سیارک بر روی اقیانوس فرود می آمد می توانست امواجی به ارتفاع 21 متر به وجود آورد که می توانستند تا مسافت 96.5 کیلومتری در خشکی پیش بروند.

بر اساس گزارش سی ان ان، آخرین باری که سیارکی با این ابعاد از کنار زمین عبور کرد سال 1976 بود و ملاقات بعدی چنین سیارکی با زمین سال 2028 خواهد بود.