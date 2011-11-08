عملکرد پنج ساله شهرداری ورامین با عنوان "آیینه خدمت" منتشر شد

رضا کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموعه مدیریت شهری همزمان با آغاز به کار سومین دوره شورای اسلامی شهر و با پشتیبانی و حمایت نمایندگان شهروندان در این جایگاه رفیع، تلاشهای خود را برای حل مشکلات و معضلات در حوزه های مختلف شهری به کار گرفته است.

وی گفت: این تلاشها علاوه بر دستیابی به اهداف شهرداری که همانا رضایتمندی شهروندان است، موجب می شود تا شهری آباد، ایمن و پویا پدید بیاید.

این مسئول افزود: با به کارگیری دانش، تخصص و تعهد مجموعه مدیران و همکاری و تعامل با مسئولان ارشد شهرستان و خصوصاً استانداری تهران سعی شده تا فعالیتهای شهرداری نیز در راستای فراهم شدن محیطی سالم و پاک برای زندگی شهری، برنامه ریزی و اجرا شود.

وی بیان کرد: مجموعه شهرداری ورامین معتقد است لیاقت و شایستگی شهروندان فهیم فراتر از خدمات خدمتگزارانشان در این مجموعه بوده و معتقد است که یکی از شیوه های معمول برای اثبات حسن نیت، استحکام و گسترش ارتباط کاری و انسانی بین سازمانها و شهروندان، اطلاع رسانی دقیق و کامل خواهد بود.

کارخانه ادامه داد: بدون شک این امر بدون همیاری، همفکری و مشارکت شهروندان محقق نخواهد شد.

وی یادآور شد: مجموعه عملکرد پنج ساله شهرداری ورامین از سال 86 تا 90 در 84 صفحه و به صورت خلاصه و مصور در حوزه های معاونت اداری و مالی، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و معماری و فنی و عمرانی با عنوان "آیینه خدمت" منتشر شده و در دسترس مسئولان و شهروندان قرار گرفته است.