800 خانوار بهبهانی تسهیلات مقاوم سازی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باذلی محبوب صبح سع شنبه در همایش دهیاران شهرستان بهبهان در فرمانداری با بیان اینکه 48 وظیفه برای دهیاری ها تعیین شده است، تصریح کرد: همچنین دهیاری‌ها باید با وظایف و مسئولیتهای خود آشنا بوده و از آنها آگاهی کامل داشته باشند زیرا باعث پیشرفت در امور شده و از انجام کارهای بیهوده و خارج از وظیفه جلوگیری می‌کند.

باذلی محبوب بیان کرد: تا به حال به روستاهای مختلفی سرکشی شده و این برنامه نیز ادامه خواهد داشت اما دهیاریها با همکاری بخشداری مرتبط باید مشکلات و مسایل روستا را بررسی، تدوین و آماده کنند تا در سفرها به مسئولان منتقل و بررسی شود.



فرماندار بهبهان در ادامه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: این سرشماری به خوبی در حال انجام بوده و دهیاری‌ها نیز باید با ماموران سرشماری همکاری نزدیکی داشته تا آمار دقیق تری از روستاها به دست بیاید زیرا با آمار دقیق و صحیح، می تواند برنامه‌ها و تصمیمات بنیادی تر و دقیق تری اتخاذ کرد.



باذلی محبوب با اشاره به جلسه شورای نهضت سبز بهبهان عنوان کرد: دهیاران با منابع طبیعی برای کاشت نهال و ایجاد فضا و نوار سبز همکاری و تعامل لازم را داشته باشند. در همین راستا مقرر شده است 10 هزار اصله نهال رایگان برای کاشت در ورودی روستاها اختصاص داده شود.



وی در ادامه باز پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی خبر داد و افزود: دهیاریها افراد واجد شرایط را شناسایی و معرفی کنند تا آنها بتوانند از این تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده و مشکل بیکاری تا حدودی مرتفع شود.



فرماندار بهبهان بر تشکیل تعاونی دهیاریها تاکید کرد و اظهار داشت: تشکیل این تعاونیها یکی از مطالبات ریاست جمهوری نیز بوده و به وسیله این تعاونی ها سرمایه های کوچک جمع شده و به یک سرمایه بزرگ برای انجام امور عام المنفعه تبدیل می‌شوند.



باذلی محبوب، بر مقاوم سازی منازل روستایی تاکید کرد و گفت: تا به حال از سهم سال گذشته 800 خانوار تسهیلات مقاوم سازی ساختمان و منازل خود را دریافت کرده که بنیاد مسکن باید سهمیه سال 90 را پیگیری کرده و از آن طرف دهیاریها نیز با اطلاع رسانی صحیح و کامل مردم روستا را به سمت دریافت این تسهیلات و مقاوم سازی منازل خود هدایت کنند.



وی همچنین از همه دهیاریها خواست در جمع آوری زکات و صرف آنها در امور عام المنفعه توجه بیشتری داشته زیرا با مبلغ جمع آوری شده از زکات به کمک دولت می توان کارهای بزرگی انجام داد.