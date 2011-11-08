تمدید مهلت اعلام نیاز هیئت علمی تا 25 آبان/ فراخوان جدید جذب در 16 آذر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مردانی امروز سه شنبه 17 آبان ماه در نشست خبری با اشاره به زمان جدید فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، گفت: نوبت دوم جذب اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور در سال جاری از 16 آذرماه به مناسبت روز دانشجو آغاز می شود و از نیمه نخست بهمن ‌ماه تا 30 بهمن ماه لیستها برای دانشگاهها ارسال و بررسی پرونده ‌ها توسط دانشگاهها آغاز می‌شود.

وی با اشاره به برخی جزئیات فراخوان شهریورماه 90 اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزیهای اعلام شده، 230 دانشگاه دولتی و غیردولتی باید تا 10 آبان ماه لیستهایی را که توسط متقاضیان به عنوان اولویت آنان تعیین و برای آنان ارسال شده بود بر اساس شرایط مشخص شده پالایش و واجدین شرایط را به مصاحبه دعوت می کردند.

رئیس مرکز جذب هیئت علمی دانشگاهها با اشاره به تمدید مهلت اعلام نیازهای جدید و تکمیل ظرفیت نشده، ادامه داد: دانشگاهها نیازهای جدید و تکمیل ظرفیت نشده را قرار بود پیش از این تا 15 آبان ماه روی سایت مرکز جذب وزارت علوم قرار دهند که این مهلت یک بار تا 20 آبان ماه تمدید و در یک فرصت دیگر تا 25 آبان ماه تمدید شد.

به گفته رئیس مرکز جذب اعضای هئیت علمی وزارت علوم، این مرکز از طریق ایمیل و پیامک به افرادی که در مرحله اول شرایط لازم را نداشتند اطلاع می دهد تا در تکمیل ظرفیت شرکت کنند. در عین حال اگر به ای میل یا پیامک دسترسی نداشتند باید با وارد کردن شناسه کاربری خود از آخرین وضعیتشان در این سامانه مطلع شوند.

وی با بیان اینکه برخی دانشگاهها تا 3 برابر ظرفیت خود را برای مصاحبه دعوت کرده اند، گفت: دانشگاهها حداکثر تا 2 ماه برای مصاحبه و اعلام نتایج آن به مرکز جذب وزارت علوم فرصت دارند.

مردانی 20 تا 30 آبان ماه را زمان انتخاب اولویت برای مرحله تکمیل ظرفیت فراخوان جذب هیئت علمی و برای افرادی که به مصاحبه دعوت نشده اند اعلام کرد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی اضافه کرد: تاکنون 4 هزار و 500 نفر ظرفیت تامین نشده و جدید اعلام شده که از این تعداد 2 هزار نفر برای جذب پیمانی دکتری، یک هزار نفر برای بورسیه، یک هزار نفر با مدرک کارشناسی ارشد برای جذب پیمانی، 200 نفر با مدرک کارشناسی ارشد برای طرح سربازی و 200 نفر با مدرک دکتری برای طرح سربازی اعلام شده است که تا 25 آبان ماه به این آمار اضافه می شود.