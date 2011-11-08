جنبش وال استریت ناشی از اختلاف طبقاتی زیاد در آمریکا است

کین ایچی کومانو سفیر ژاپن در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت جنبش اعتراضی مردم آمریکا موسوم به جنبش وال استریت علیه دولت آمریکا اظهار داشت: اعتراض علیه دولت در تمام کشورهای دنیا وجود دارد؛ اما اعتراضات مردم آمریکا به دلیل اختلاف زیاد طبقاتی بین بخشی از سرمایه داران آمریکایی و عده ای از مردم فقیر و کم درآمد آمریکا است.



وی همچنین درباره برخورد دوگانه آمریکا علیه ایران در خصوص موضوع هسته ای و اعمال تحریم ها از سوی کشورهای غربی به بهانه های مختلف با ابراز بی اطلاعی از این تحریم ها علیه کشورمان گفت: مگر تحریمی علیه ایران صورت گرفته است؟



سفیر ژاپن در پاسخ به سئوالی مبنی بر علت برخوردهای دوگانه غربی ها در موضوع هسته ای با توجه به اعلام آمادگی کشورمان مبنی بر بازرسی از تاسیسات خود در جهت شفاف سازی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت: مشکل اصلی آمریکا با ایران بر سر موضوع هسته ای است.



وی در ادامه افزود: اعتماد متقابل بین آمریکا و ایران کم است و باید به این موضوع توجه بیشتری شود تا اعتماد متقابل بین دو طرف برقرار شود.



سفیر ژاپن با ابراز تعجب از تهدیدات اخیر آمریکا علیه مقامات سپاه پاسداران اظهار داشت: تهدید آمریکا علیه ایران را نشنیده ام. این تهدید علیه ایران از سوی آمریکا عجیب است. شاید یک فرد معمولی این حرف را زده باشد.



وی همچنین افزود: آنقدر سوتفاهم بین ایران و آمریکا زیاد است که دو کشور باید با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند تا این موضوعات حل و فصل شود.