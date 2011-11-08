روند کاهنده رشد نرخ تورم از دیماه/ نقدینگی به320 هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر محمود بهمنی امروز در همایش تبیین طرح تحول بانکی، با بیان اینکه رشد نرخ تورم به جز ماه آینده از 28 آذر ماه یعنی همزمان را سالگرد آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها و از دی ماه به بعد روندی کاهنده خواهد داشت، افزود: اگر تورم ناشی از هدفمندکردن یارانه ها را از تورم فعلی کم کنیم به هدف پیش بینی شده برای نرخ تورم در دو سال پیش دست می یابیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروزه کمتر واحد تولیدی متوسط و کوچک هستند که بانکها همکاری با آنها نداشته باشند و بانکها با جذب منابع مردم آنها را در اختیار واحدهای اقتصادی قرار می دهند.

بهمنی از پرداخت 296 هزار میلیارد ریال تسهیلات در نیمه اول سال جاری خبرداد و عنوان کرد: نظام بانکی ما هر آنچه که در توان داشته است را به کار گرفته است، به طوریکه در پایان اسفند ماه 112.6 درصد نسبت مصارف به منابع بیشتر بوده است این میزان در شهریور ماه 111.9 درصد رسیده است.

به گفته وی در پایان شهریور ماه سال جاری منابع قرض الحسنه 206 هزار میلیارد ریال بوده است، این رقم پس از کسر ذخایر قانونی به 185.4 هزار میلیارد ریال می رسد که از این رقم 138.6 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و 74.8 درصد منابع قرض الحسنه در همین بخش مصرف شده است.

رئیس کل بانک مرکزی رقم مطالبات غیر جاری بانکها در پایان نیمه اول امسال را 449 هزار میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: تسهیلات غیر جاری در پایان شهریور ماه 17.5 درصد نسبت به کل تسهیلات بوده که هم اکنون به 14.4 درصد کاهش یافته است.

بهمنی با اظهارامیدواری نسبت به اینکه مطالبات معوق بانکی در پایان امسال به کمتر از 10 درصد کاهش یابد، عنوان کرد: میزان نقدینگی کشور سه هزار و 200 هزار میلیارد ریال است.

وی توجه به وضعیت چک های برگشتی، ارتباط اشخاص حقیق وحقوقی، وثایق تسهیلات، توجه به فرار مالیاتی، نظارت سیستمی به سامانه ها، کنترل داخلی و غیره را به بانکهای کشور توصیه کرد و افزود: بانکها در پرداخت تسهیلات به دنبال ضامن کارمند نباشند.

رئیس کل بانک مرکزی بر بازنگری و اصلاح قوانین در این بخش تاکید و تصریح کرد: بانکها هر چه زودتر طرح های خود را به صندوق توسعه ملی ارائه دهند.