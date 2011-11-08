نمایشگاه تجلی ولایت در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شادکام صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در دهه ولایت اظهار کرد: در راستای برپایی با شکوه ایام مبارک دهه ولایت در مجموع 93 برنامه از سوی مدیریت های معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری در شهر مقدس مشهد اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا فضاسازی های هنری ویژه مناسبتها شامل ریسه بندی شهر با پارچه، نصب یادمان دوازده رواق و همچنین نصب نقش برجسته های غدیر از جمله اقدامات هنری است که در این ایام بر چهره شهر نقش خواهد بست.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به اجرای طرح ترنم سلامت گفت: این طرح با هدف هماهنگی، کمک و حمایت از توانمندسازی شهروندان در حفظ سلامت جامعه شهری از هفتم تا پایان آبان ماه در سطح شهر اجرا می شود.

شادکام ادامه داد: همایش تجلیل از خادمان عمرانی مساجد، همایش افتتاحیه شوراهای اجتماعی محلات و مشارکت با تشکل های مردمی و دولتی در برگزاری برنامه های اجتماعی نیز از جمله دیگر اقدامات مدیریت امور اجتماعی است.

وی افزود: مدیریت امور تربیت بدنی هم در راستای برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های تفریحی ورزشی بانوان، اهدای سبدهای ورزشی به مدارس سطح شهر را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: در همین راستا سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد 22 عنوان برنامه را ویژه ایام اعیاد قربان تا غدیر در سطح شهر اجرا خواهد کرد که از جمله آن می توان به نمایشگاه عکس سه بعدی، بر پایی جشن اعیاد نور در عید سعید غدیر و همچنین برگزاری نمایشگاه تجلی ولایت ازقربان تا غدیر در سطح شهر اشاره کرد.