طرح ملی حفظ قرآن کریم در استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی صبح روز سه شنبه در این مراسم که در سالن پیامبر اعظم استانداری مرکزی برگزار شد گفت: شکل گیری انقلاب اسلامی ایران یک حرکت قرآنی بزرگ بود که با تغییر درک ملت ایران از قرآن و تلاش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران محقق شد امر مهمی که حدوث و استمرار آن در گرو توجه به قرآن و مبانی قرآنی است.

سیف الله کریم زاده ادامه داد: در راستای اجرای طرح ملی حفظ قرآن در وزارت آموزش و پرورش 2 میلیون دانش آموزو فرهنگی سراسر کشور کار حفظ قران کریم را از یک جز تا حفظ کل قرآن کریم شروع می کنند.

وی بیان داشت: در فاز نخست اجرای این طرح ملی 50 هزار نفر از دانش آموزان و فرهنگیان استان مرکزی تحت پوشش قرار می گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: باید با اجرای مستمر این طرح طی سالهای متمادی بستر لازم برای ترویج فرهنگ قرآنی را در جامعه بالاخص در میان نسل جوان فراهم کرد.

کریم زاده هزینه در بخش فرهنگی بالاخص در حوزه ترویج فرهنگ قرانی را در جامعه یک سرمایه گذاری ارزشمند خواند و گفت: هزینه رد مسیر آموزش قران یک سرمایه گذاری فرهنگی عظیم است که باید به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود.

مراسم افتتاح طرح ملی حفظ قرآن کریم "نور" به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس جمهور صبح سه شنبه همزمان در کشور آغاز شد.