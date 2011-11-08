دوره تربیت مربی ویژه مدیران و کارشناسان انتخابات استانها آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه دوره تربیت مربی ویژه مدیران و کارشناسان انتخابات و فن آوری اطلاعات ستاد انتخابات استانهای سراسر کشور با حضور مدیر کل دفتر انتخابات و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات وزارت کشور آغاز شد.

این دوره آموزشی به مدت یک هفته در دو بخش تربیت مربیان در حوزه اطلاعات و فن آوری و حوزه اجرایی، برگزار می شود.

قرار است شرکت کنندگان پس از اتمام دوره نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و ارائه اطلاعات لازم برای دست اندرکاران اجرایی انتخابات در سطح استانها اقدام کنند.

