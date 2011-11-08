جشنواره اختراعات کویر در سطح مراکز علمی آموزشی اطلاع رسانی شد

محمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین وظایف این کمیته افزود: اطلاع رسانى جامع و کامل در سطح استانهای یزد، سیستان وبلوچستان، هرمزگان و کرمان براى فراخوان از 27 مهرماه تا 27 آذر ماه و برگزارى نمایشگاه جشنواره از هفتم تا نهم دی ماه انجام شده است.

وی برگزارى کنفرانس مطبوعاتى قبل و حین برگزاری جشنواره، تهیه پوستر و بنر،دعوت براى حضور ثابت در نمایشگاه و تخصیص محل مخصوص براى خبرگزارى ها، هماهنگى با استانهاى دیگر براى پخش تیزر در شبکه هاى استانى و خبرسازى نمایشگاه در طول اجراى برنامه را از دیگر وظایف این کمیته برشمرد.

سلطانی بیان داشت: در راستاى اطلاع رسانی جشنواره کویر، اطلاع رسانى در سطح دانشگاه هاى مادر ایران در قالب نشست با مدیران روابط عمومى هاى آنها، هماهنگى با بنیاد نخبگان استانهاى دیگر و هماهنگى با آموزش و پژوهش استاندارى استانهاى شرکت کننده در این جشنواره و نیز ارسال بیش از هزار پیامک به مخترعان صورت گرفته است.

وی همچنین مشارکت مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی را به منظور اطلاع ‌رسانی مناسبتر جشنواره خواستار شد و سایت های WWW.YAZD.BMN.IR و WWW.BMN.IR را برای ثبت نام دراین جشنواره معرفی کرد و افزود: آخرین مهلت ارسال اختراعات به دبیرخانه جشنواره 27 آذرماه سال جاری است.