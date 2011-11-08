به گزارش خبرنگار مهر، چند ماهی است که سرویس اینترنت در استان کرمانشاه دچار نوساناتی شده است و بسیاری از امور رسانه ای و اداری را عملا مختل کرده است.

چند هفته پیش هم، مردم استان کرمانشاه به کرار شاهد قطعی اینترنت بودند، این قطعی تا جایی ادامه پیدا کرد که در امور اداری بسیاری از شرکتها و سازمانها و به خصوص بانکها را مختل کرده بود.

بیشترین مدت زمان قطعی اینترنت در کرمانشاه، در 12 آبان، یعنی پنجشنبه گذشته رخ داد و شاهد بودیم که تقریباً یک روز کامل، اینترنت در کرمانشاه قطع بود و کسی هم از دلیل اصلی این مشکل اطلاعی نداشت.

خبرنگار مهر، طی تماس با برخی شرکتهای اینترنتی موضوع را مورد پیگیری قرار داد که جواب درستی از این گونه شرکتها به دست نیاورد. برخی از شرکتهای اینترنتی، این قطعی را مربوط به مشکل فنی در شبکه می دانستند.

از سوی دیگر، "تغییر در پهنای باند"، جواب دیگری بود که به سئوال خبرنگار مهر درباره قطع طولانی مدت اینترنت در کرمانشاه، ارائه شد.

رسول آموئی، مدیر عامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این قطعی اینترنت در کرمانشاه، گفت: این مشکل سراسری است و اشکال از ناحیه شرکت مخابرات کرمانشاه نیست.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تأکید کرد: شرکت‌های اینترنتی طرف مخابرات مقصر اصلی هستند و این شرکت‌ها باید جوابگوی مشتریان حقیقی و حقوقی خود باشند.

وی افزود: علت اصلی این قطعی، انجام عملیاتی برای افزایش پهنای باند است که مشکلی فنی و طبیعی است.

در این راستا، ویسی، بخشدار دینور به خبرنگار مهر گفت: در بخش دینور، اینترنت به طور مکرر قطع و وصل می شود و حتی جوابگوی کارهای عادی ادارات ما نیست که این معضل را چندین بار، به صورت مکتوب به اداره مخابرات دینور متذکر شده ایم.

این در حالی است که شرکتهای اینترتی در رد علت مطرح شده توسط مدیرعامل مخابرت کرمانشاه برای قطع اینترنت کرمانشاه، به خبرنگار مهر می گویند: اگر ما مقصریم چرا همه شرکتهای خصوصی اینترنت که هیچ رابطه کاری باهم نداریم به صورت مشترک، دچار قطعی می شویم.

به نظر می رسد قطع مکرر اینترنت و لاک پشتی عمل کردن شبکه اینترنت کرمانشاه برای شرکت مخابرات و شرکتهای طرف قراردادش، امری طبیعی شده است به طوری که با بی اعتنایی کامل، از کنار آن عبور می کنند.

بر اساس این گزارش، ضعف اینترنت کرمانشاه گریبانگیر رسانه ها، به خصوص خبرگزاریهای استان کرمانشاه که تمام فعالیت آنها وابسته به اینترنت است، شده است.

تاکنون هیچ مسئولی در این باره پاسخگو نبوده و هر کدام دیگری را مقصر اصلی این نوسانات می دانند. قطعی ها در تمام شهرستانهای کرمانشاه نیز وجود دارد ولی مسئولان فقط وعده افزایش سرعت و کیفیت شبکه اینترنت در کرمانشاه را می دهند.

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گزارش: مهدی زارعی

