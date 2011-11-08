برنامه سومین روز موسیقی جشنواره طواف تا ولایت

به گزارش خبرنگار مهر،مجموع کنسرت ها در سومین روز از برگزاری جشنواره هنرهای اسلامی در بخش موسیقی در دو سالن رودکی و تالار وحدت برگزار می شود.

محمد اصفهانی خواننده موسیقی پاپ درسومین روز از بخش موسیقی جشنواره هنرهای اسلامی ساعت 21:30 در تالار وحدت به اجرای برنامه می پردازد؛ همچنین در بخش رقابتی گروه مارلیک از تهران ساعت 16 در سالن رودکی اجرای برنامه دارد.

بخش تکنوازی اساتید هم به اجرای تکنوازی فضل الله توکل در ساعت 17:30 درسالن رودکی اختصاص دارد و همچنین قسمت پایانی در سومین روز از جشنواره هنرهای اسلامی در بخش موسیقی در همین سالن ، کنسرت گروه لیان برای دومین بار ساعت 18:30 به روی صحنه می رود.