به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رای هیئت داوران که متشکل از هنرمندان بین المللی بودند نام دو هنرمند طراح و گرافیست ایرانی در بین برندگان قرار گرفت.

در این دوره بیش 1393 اثر طراحی از 32 کشور جهان شرکت داشتند که پس از انتخاب آثار، 134 اثر به بخش نهایی راه یافت. در همین راستا، مدال برنز این جشنواره به مهدی سعیدی برای طراحی پوستر شمس تبریزی و همچنین جایزه ویژه هیئت داوران برای پوستر بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مهدی مهدیان تعلق گرفت.

مهدی سعیدی در هنرستان هنر در رشته گرافیک تحصیل کرد و سپس دوره هنر و طراحی را در دانشگاه کمبریج انگلستان گذراند. وی تجربیات مختلف و گوناگونی را در مقوله تایپوگرافی، طراحی حروف و خوشنویسی انجام داد و در آثارش از هنر خوشنویسی ایرانی و خطوط مختلف استفاده تصویری و فرمالیستی نمود و با ترکیب و برداشتی از خوشنویسی ایرانی و تصویر توانست به زبانی جدید دست یابد. مهدی سعیدی در نمایشگاه‌ها و دوسالانه‌های داخلی و بین المللی در سراسر دنیا شرکت داشته و جوایز متعدد و مهم بسیاری را از آن خود کرده است.

مهدی سعیدی جایزه ویژه هفتمین دوسالانه بین المللی پوستر مکزیک، نفر اول دوسالانه بین المللی پوستر جهان اسلام ، نفر سوم سه سالانه بین المللی پوستر خارکف اکراین، جایزه رییس ایالت ترناوا از ششمین سه سالانه بین المللی پوستر ترناوا اسلواکی، جایزه بزرگ سومین نمایشگاه بین المللی پوستر تایوان، نفر اول مسابقه بهترین طراحی لوگو شخصی تهران، جایزه بزرگ ضیافت طراحان پنج ستاره نمایشگاه سه سالانه دعوتی بین المللی اوزکا ژاپن، نفر اول دوازدهمین سه سالانه بین المللی اکوپلاکات اسلواکی و ... را در کارنامه خود دارد.

مهدی مهدیان فارغ التحصیل رشته گرافیک هنرستان هنرهای تجسمی مالک اشتر، فارغ التحصیل طراحی گرافیک، دانشگاه هنر تهران و کارشناس ارشد رشته گرافیک و مدرس گرافیک دانشکده هنرهای تهران، دبیر اجرایی و طراح گرافیک چندین دوسالانه، نمایشگاه و رویدادهای مهم داخلی و بین المللی است.

مهدی مهدیان در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی بسیاری در داخل و خارج از کشور شرکت داشته است و جوایز بسیاری را از نمایشگاه‌ها و دوسالانه‌ها در داخل و خارج از کشور را از آن خود کرده است که از آن جمله می‌توان به جایزه طراحی جلد کتاب اولین جشنواره تجسمی دانشگاه هنر، جایزه طراحی پوستر نمایشگاه تصویر سال، جایزه ویژه طراحی پوستر بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر و جایزه ویژه هیأت داوران پنجمین نمایشگاه بین المللی طراحی گرافیک تایوان اشاره کرد.

جوایز برندگان در مراسم اختتامیه در تایوان اهدا می‌شود.