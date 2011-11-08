نمایندگی داروسازی ثامن آستان قدس رضوی در عراق به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انجام مطالعات میدانی در منطقه اقلیم کردستان عراق و با توجه به امتیازات و شرایط ویژه سرمایه گذاری در این منطقه، دفتر نمایندگی شرکت داروسازی ثامن در منطقه مزبور، به ثبت رسید.

در این راستا و با توجه به گسترش خدمات درمانی و رفاهی، هلدینگ دارویی ثامن وابسته به سازمان اقتصادی رضوی، با هدف توسعه و سرمایه گذاری مشترک،ثبت دفتر نمایندگی شرکت داروسازی ثامن، در محل مرکزتجاری "شهر اربیل کردستان عراق" را پیگیری و به انجام رسانید.

ثبت این دفتر برای انجام هرگونه فعالیت بازرگانی و تجاری در این منطقه از اولین نیازهای لازم در جهت این امر بوده است.

گفتنی است، طرح ثبت این دفتر، پس از تصویب هیئت مدیره شرکت داروسازی ثامن و تائید و موافقت سازمان اقتصادی رضوی و انجام رایزنی های لازم بین شرکت داروسازی ثامن و مسئولان دولتی اقلیم کردستان عراق و بعد ازطی شدن مقدمات و تشریفات اداری مربوطه به انجام رسید.

تسهیل و تسریع درامور بازرگانی و مبادلات کالا و خدمات، ارزآوری اقتصادی برای کشور،صرفه جویی در وقت و زمان،کاهش هزینه ها، حضور مستمر شرکتهای ایرانی در منطقه کردستان عراق از جمله مزایای ثبت این دفتر است.

یادآوری می شود، ثبت این دفتر می تواند مقدمه ای ج برای توسعه ارتباطات تجاری و صدور خدمات مختلف مهندسی و کالا بین شرکتهای تابعه سازمان اقتصادی رضوی و منطقه اقلیم کردستان عراق باشد.