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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

مسابقات لیگ برتر واترپلو به تعویق افتاد

مسابقات لیگ برتر واترپلو به تعویق افتاد

سرپرست سازمان لیگ برتر واترپلو از تعویق یک هفته‌ای مسابقات لیگ برتر این رشته ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گرامی با اعلام این خبر افزود: در جلسه‌ای که روز یکشنبه با حضور نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد، با توجه به اینکه تاکنون تنها پنج تیم هزینه حق شرکت در مسابقات را پرداخت کرده‌اند تا پایان هفته به دیگر تیم‌ها فرصت داده شد تا با پرداخت هزینه ورودی آمادگی خود را برای حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ واترپلو اعلام کنند.

وی یادآور شد: با توجه به این مهلت یک هفته‌ای زمان آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر از نوزدهم آبان‌ماه به بیست و هفتم همین ماه به تعویق افتاد.

رئیس سازمان لیگ برتر واترپلو متذکر شد: در جلسه‌ای که روز یکشنبه در فدراسیون شنا برگزار شد، نحوه برگزاری مسابقات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در خصوص انصراف تیم‌های صنعت نفت آبادان، صنعت نفت تهران و شهید شیرودی تصمیم گیری شد و از تیم‌های آذربایجان شرقی و شیراز که سال گذشته به لیگ دسته اول سقوط کرده بودند، برای شرکت در مسابقات امسال دعوت به عمل آمد.

کد مطلب 1454949

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