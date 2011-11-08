روسیه خواستار حمایت از طرح صلح عربی درباره سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، در بیانیه وزارت خارجه روسیه با اشاره به تعهدات سوریه در برابر اتحادیه عربی آمده است: انجام این تدابیر و دیگر شرایطی که در طرح اتحادیه عربی گنجانده شده، راه را برای یک گفتگو سازنده و مشروح بین مقام های سوریه و مخالفین با هدف قراردادن وضعیت در مسیر آشتی و اصلاحات بدون هرگونه دخالت خارجی فراهم می آرود.

سوریه در 2 نوامبر در نشست اتحادیه عرب در قاهره توافق کرد تا برای حل مشکلات این کشور با مخالفان گفتگو کند اما از آنجا که توافق با اتحادیه عرب دارای نکات مبهم بسیار بود هنوز آرامش به این کشور باز نگشته است.

سوریه در توافق خود با اتحادیه عرب توافق کرده بود تا زندانیان را آزاد کرده و نظامیان را هم از مناطق شهری خارج کند اما مخالفت مخالفان با گفتگو در شرایط کنونی راه حل را مشکل تر کرده است.