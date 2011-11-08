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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

حجت الاسلام نصیری:

دوره آموزشی فرقه شناسی در کوهرنگ برگزار شد

دوره آموزشی فرقه شناسی در کوهرنگ برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کوهرنگ از برگزاری دوره آموزشی فرقه شناسی در شهرستان کوهرنگ از توابع چهار محال و بختیاری خبر داد.

حجت الاسلام علی نصیری درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چگونگی شکل گیری ونابودی فرقه های نوظهور و انحرافی در ایران و جهان در یک دوره 15 ساعته  در شهرستان کوهرنگ  آموزش داده شد.

وی بیان داشت: بررسی و آشنا سازی و چگونگی شکل گیری و نابودی فرقه های انحرافی نوظهور در ایران و جهان مانند فرقه زرتشتی، وهابیت، بهائیت از مباحثی بود که در این دوره تشریح شد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کوهرنگ ادامه داد: این کلاس آموزش با هدف آشناسازی و شناساندن فرقه های انحرافی و نوظهور و عقاید غیر انسانی و همچنین تفکرغلط و واهی این فرقه ها برگزار شد.
کد مطلب 1454954

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