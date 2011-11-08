ارسال ششمین محموله اقلام امدادی جمعیت هلال احمر به زلزله زدگان ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی زینالپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این محموله شامل 676 دستگاه بخاری برقی به ارزش 217 میلیون ریال در راستای امدادرسانی به زلزله زدگان ترکیه از مرز رازی خوی وارد خاک ترکیه شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این اقلام با هماهنگی نمایندگان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه توزیع می شود، اظهار داشت: تیم B.H.C.U شامل تیمهای خدمات بهداشتی درمانی جمعیت هلال احمر استان از نخستین ساعات حادثه به آسیب دیدگان خدمات درمانی ارائه کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از اعزام نفرات برتر رقابتهای مهر در جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی به بیست و سومین دوره رقابت مهر کشوری خبر داد و افزود: در این راستا 12 نفر از اعضا برادران به مرحله کشوری به خوزستان اعزام شده و 12 از خواهران نیز به تعداد 12 نفر 18 آبان ماه جاری به اندیمشک اعزام می شوند.

وی بیان داشت: بییست و سومین مرحله مسابقات رقابت مهر جوانان جمعیت هلال احمر با حضور فعال بیش از 175 نفراز واهران و 145 نفر از برادران که در مسابقات مرحله های کانونی و شهرستانی مقامهای نخست را کسب کرده بودند برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم و امداد و کمکهای اولیه و چادر زنی، آمادگی جسمانی به میزبانی جمعیت هلال احمر سلماس برگزار و از بین 34 خواهر و 36 برادر برتر به تساوی 24 نفر از نفرات اول انتخاب و به مرحله کشوری اعزام شدند.

