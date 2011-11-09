چگونگی وقوع غدیر/ نقش هدایتی غدیر برای امت اسلام

حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تبعات تاریخی واقعه غدیرخم گفت: واقعه بزرگ و تاریخی غدیرخم در سال دهم هجرت در مسیر بازگشت حضرت رسول(ص) به سوی مدینه اتفاق افتاد؛ وقتی همه کاروانهای حج به نقطه غدیرخم که محل جدا شدن حجاج از یکدیگر بود، رسیدند، پیامبر در آن زمان و در آن روز و در آن مکان توقف و امامت و ولایت و جانشینی بعد از خود را به طور رسمی اعلام کردند.

وی افزود: این اعلام عمومی برای این بود که مردم بعد از پیامبر دچار سرگردانی نشده و بدانند در میان آنان حجت خدا و ولی خدا حضور دارد و باید به گرد او جمع شوند و این رسالتی است که در مسئله غدیر برای پیشوایی جامعه در اسلام در نظر گرفته شده است چراکه قرآن می فرماید: ...لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ...(165 نساء) برای اینکه مردم حجتی بر خدا نداشته باشند و خدا حجت خود را بر آنها معین می کند تا آنها نگویند که ما گمراه شدیم چون رهبر و پیشوا نداشتیم و خداوند امام را برای آنها قرار می دهد چراکه به قول قرآن: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ( آیه7 رعد)برای هر قومی هدایتگر و راهنما وجود دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) یادآور شد: خداوند مسئله جانشینی پیامبر اسلام را مطرح فرمود تا جامعه همواره با داشتن محور رهبری و امامت و پیشوایی در مسیر خود حرکت و از مسیر اصلی منحراف نشود و امت به دسته جات مختلف پراکنده نشوند . در مسئله غدیرخم هدف وحدت و راهنمایی و هدایت مردم و صیانت و پاسداری از اسلام است؛ چنانکه در روایت از قول حضرت فاطمه(س) آمده که امامت ما باعث وحدت و الفت امت مسلمان خواهد شد.

وی به بی توجهی بسیاری از مسلمانان صدر اسلام به واقعه غدیرخم پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) اشاره کرد و افزود: متأسفانه مسئله ولایت و امامت امیرالمؤمنین(ع) پس از رحلت پیامبر(ص) در مسیر خود قرار نگرفت و آنچه که پیامبر در ابتدای رسالت آشکار خود بیان فرمود محقق نشد.

اختری تأکید کرد: پیامبر در همان آغاز معرفی دین اسلام و اعلام رسالت خویش، جانشینی و امامت بعد از خود را اعلام فرمود و در مدت 23 سال در مناسبتهای مختلف بر آن تأکید فرمود و در روز واقعه غدیرخم دوباره به طور آشکارا در میان مردم اعلام کردند اما بعد از رحلت جانگداز ایشان این مسئله دستخوش تغییرات شد و در مسیر اصلی خود قرار نگرفت و بعد از آن نیز با روی کار آمدن حکومتهای غیرعادلانه و غیرحق طلبانه بینی امیه و بنی عباس حقیقت امامت و ولایت ائمه در انزوا قرار گرفت و نگذاشتند ائمه آن نقش هدایتی و رهبری خود را کامل ایفا کنند.

دبیرمجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید کرد: البته ائمه معصومین(ع) برای حفظ اصل دین تا آنجا که توانستند رسالت خود را اعمال کردند اما از نظر ظاهری حکام جور نگذاشتند این بزرگواران تمام رسالت و وظایف خود را اعمال کنند و این مسئله خسارات زیادی برای اسلام و جامعه اسلامی داشته است.

حجت الاسلام اختری در پایان تصریح کرد: وجود مقدس ائمه اطهار(ع) در میان تمام آن فشارها و اختناقی که در دوران خودشان وجود داشت که بر تعدادی از آنان حتی جنگهایی تحمیل شد و ائمه و یارانشان را به شهادت رسانده و برخی از آنها را به زندان افکندند و یا برخی از ائمه را در پایگاههای نظامی خودشان تحت مراقبت قرار دادند اما در عین حال آنان در بیان احکام و تفسیر قرآن و حمایت از قرآن و مکتب عالیه اسلام وظایف خود به گونه ای عمل کردند که امروز ما تمام آثار اسلامی خود را از آنان داریم.